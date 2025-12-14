Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Kacper Potulski strzelił gola dla FSV Mainz, a jego zespół - zamykający tabelę - sensacyjnie zremisował w Monachium z liderem Bayernem 2:2 w 14. kolejce niemieckiej ekstraklasy. To pierwsze w karierze trafienie 18-letniego obrońcy w Bundeslidze.
Były piłkarz Lechii Gdańsk i Legii Warszawa
Urodzony 19 października 2007 roku Potulski występował w przeszłości w juniorskich drużynach Lechii Gdańsk i Legii Warszawa, a w 2023 roku trafił do Mainz. Początkowo również grał w drużynie juniorskiej, natomiast do kadry pierwszego zespołu z Moguncji został włączony w obecnym sezonie.
Podczas niedawnej konferencji w siedzibie PZPN, podsumowującej mijający rok w polskim futbolu młodzieżowym, bardzo pozytywnie wyrażał się o nim selekcjoner kadry narodowej do lat 21 Jerzy Brzęczek.
Zawodnik miał już za sobą debiuty w Bundeslidze i Lidze Konferencji UEFA. W niedzielę wybiegł w podstawowej jedenastce, za co odwdzięczył się golem w 45+2. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego polski obrońca pokonał głową słynnego Manuela Neuera. Później sędzia sprawdzał jeszcze sytuację na VAR pod kątem ewentualnego spalonego, ale ostatecznie uznał trafienie Potulskiego.
Bramka 17-latka
To był gol na 1:1, wcześniej obrońcy tytułu prowadzili po bramce jeszcze młodszego zawodnika, zaledwie 17-letniego Lennarta Karla.
W 67. minucie zapachniało jeszcze większą sensacją. Goście objęli wówczas prowadzenie po trafieniu Koreańczyka Lee Jae-Sunga.
Ostatecznie jednak faworyci zdołali uniknąć porażki - w 87. minucie z rzutu karnego wyrównał lider klasyfikacji strzelców Harry Kane, dla którego to 18. trafienie w ligowym sezonie.
Potulski rozegrał całe spotkanie, w końcówce meczu został ukarany żółtą kartką.
Mimo niespodziewanego potknięcia Bayern pozostał na pierwszym miejscu z dużą przewagą nad rywalami. Zgromadził dotychczas 38 punktów i aż o dziewięć wyprzedza RB Lipsk oraz Borussię Dortmund.
Klub z Moguncji, który w czwartek zremisował z Lechem Poznań 1:1 w Lidze Konferencji, pozostał z siedmioma punktami na ostatnim miejscu w Bundeslidze. Od niespełna tygodnia trenerem FSV Mainz jest Szwajcar Urs Fischer.
