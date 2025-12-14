Erling Haaland się nie zatrzymuje! Manchester City nie dał szans Crystal Palace. Aston Villa z Polakiem w składzie znów wygrywa!

Manchester City, głównie dzięki dwóm bramkom Erlinga Haalanda, wygrał w Londynie z Crystal Palace / autor: fot. PAP/EPA

Manchester City, głównie dzięki dwóm bramkom Erlinga Haalanda, wygrał w Londynie z Crystal Palace 3:0 w 16. kolejce angielskiej ekstraklasy i traci dwa punkty do lidera Arsenalu. Zwycięską serię kontynuują piłkarze Aston Villi. Drużyna Matty’ego Casha pokonała w stolicy West Ham United 3:2.

– Manchester City pokonał Crystal Palace.

– Arsenal wyprzedza „The Citizens” jedynie o dwa punkty.

– Aston Villa, z Matty’m Chasem w składzie, wygrywa kolejny mecz.

„Orły” z południowego Londynu liczyły na powtórkę z maja tego roku, gdy w finale Pucharu Anglii na Wembley niespodziewanie pokonały Manchester City 1:0, a rzutu karnego dla „The Citizens” nie wykorzystał wówczas Egipcjanin Omar Marmoush.

Tym razem, choć w pierwszej połowie Crystal Palace dominowało w posiadaniu piłki (71 procent), lepszy okazał się zespół Josepa Guardioli.

W 41. minucie goście objęli prowadzenie po strzale Haalanda. W 69. minucie prowadzenie podwyższył Phil Foden, a w końcówce spotkania (89.) wynik z rzutu karnego ustalił słynny norweski napastnik City, któremu nie przeszkodziły przyśpiewki fanów Crystal Palace: „Gdzie byłeś na Wembley?”.

Haaland liderem klasyfikacji strzelców

Łącznie Haaland ma już 17 goli w obecnym sezonie Premier League i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Jego zespół z 34 punktami pozostał wiceliderem i traci dwa do Arsenalu, który dzień wcześniej z trudem pokonał ostatni w tabeli, pozostający bez żadnego zwycięstwa Wolverhampton 2:1, dzięki samobójczej bramce w doliczonym czasie gry.

Piąte miejsce Crystal Palace

Crystal Palace zajmuje piąte miejsce - 26 pkt.

Na trzecim umocniła się Aston Villa (33). Drużyna z Birmingham, choć przegrywała do przerwy 1:2, ostatecznie pokonała na wyjeździe londyński West Ham United 3:2. W drugiej połowie obie bramki dla gości zdobył Morgan Rogers.

Całe spotkanie reprezentanta Polski

Matty Cash rozegrał w zwycięskiej ekipie całe spotkanie, tuż przed przerwą został upomniany żółtą kartką. Natomiast poza kadrą gospodarzy był bramkarz Łukasz Fabiański.

To dziewiąta wygrana z rzędu zespołu Casha, licząc również z Ligą Europy.

PAP/Tomasz Karpowicz

