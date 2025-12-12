17 kibiców Legii Warszawa zostało aresztowanych w Erywaniu. Armeńczycy zarzucili im zakłócanie porządku publicznego

17 kibiców Legii Warszawa zostało aresztowanych w centrum Erywania pod zarzutem zakłócania porządku publicznego i chuligaństwa po meczu piłkarskiej Ligi Konferencji z miejscowym klubem Noah (1:2) - poinformowała armeńska agencja Armenpress.

Według miejscowych mediów, polscy kibice mieli zdewastować mienie na terenie targowiska.

W Polsce o zatrzymaniu 24 kibiców Legii poinformowało radio RMF. Według rozgłośni część kibiców została już zwolniona.

Po wczorajszej porażce Legia straciła szanse na awans do fazy pucharowej LK.

Wygrana Rakowa Częstochowa w 5. kolejce Ligi Konferencji. Polski zespół zapewnił sobie awans do wiosennej, pucharowej części rozgrywek

Polskie kluby piłkarskie zarobiły do tej pory ponad 18 milionów euro. To mniej niż UEFA płaci za sam udział w fazie zasadniczej Champions League

