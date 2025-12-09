6. kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zwycięstwo Barcelony i Liverpoolu. W środę hit: Real Madryt - Manchester City

Barcelona wygrała u siebie z Eintrachtem Frankfurt 2:1 w meczu 6. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ekipie gospodarzy do 66. minuty grał Robert Lewandowski, ale niczym się nie wyróżnił. Natomiast Inter Mediolan Piotra Zielińskiego przegrał na własnym obiekcie z Liverpoolem 0:1.

Barcelona odniosła dopiero trzecie zwycięstwo w obecnej edycji LM. W poprzednich kolejkach zremisowała z Club Brugge 3:3 i uległa Chelsea Londyn 0:3.

Lewandowski co prawda trafił do siatki w dziesiątej minucie, ale gol nie został uznany z powodu pozycji spalonej. Później polski napastnik był mało widoczny.

W 21. minucie prowadzenie Eintrachtowi niespodziewanie dał Ansgar Knauff. Barcelona w drugiej połowie odpowiedziała dwoma bramkami Julesa Kunde.

Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział Wojciech Szczęsny.

W tabeli Barcelona jest 14.

Zieliński natomiast zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale na boisko wszedł już w 11. minucie zmieniając kontuzjowanego Hakana Calhanoglu.

W Mediolanie przeważał Liverpool, jednak wygrał w nieco kontrowersyjnych okolicznościach. W 88. minucie rzut karny wykorzystał Dominik Szoboszlai, po tym jak szarpnięty za koszulkę został Florian Wirtz.

Inter po czterech zwycięstwach doznał drugiej kolejnej porażki. W tabeli jest piąty. Liverpool przesunął się na ósmą pozycję.

Na trzecią niespodziewanie awansowała Atalanta Bergamo, którą z Nicolą Zalewskim na ławce rezerwowych pokonała u siebie Chelsea 2:1.

Goście prowadzili od 25. minuty po golu Joao Pedro, ale w drugiej połowie dla gospodarzy trafili Gianluca Scamacca i Charles De Ketelaere.

Na zwycięską ścieżkę wrócił Bayern Monachium. Po porażce z Arsenalem w poprzedniej kolejce tym razem pokonał u siebie Sporting Lizbona 3:1. Choć Bawarczycy ostatecznie wygrali wyraźnie i przez większość meczu mieli przewagę, to długo męczyli się, aby trafić do siatki.

Co więcej od 54. minuty to goście prowadzili, po samobójczym golu Joshuy Kimmicha. Gospodarze wyrównali w 64. za sprawą Serge’a Gnabry’ego, a później z bramek cieszyli się jeszcze 17-letni Lennart Karl i Jonathan Tah.

Pozostałe spotkania zostaną rozegrane w środę. Na pierwszy plan wysuwa się mecz Realu Madryt z Manchesterem City. „Królewscy” zajmują szóste miejsce, a angielska ekipa jest na 12. Lider Arsenal zagra natomiast na wyjeździe z Club Brugge. Londyńczycy po pięciu meczach mają komplet zwycięstw i imponujący bilans bramek 14-1.

Osiem najlepszych zespołów po ośmiu kolejkach fazy ligowej zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej fazy w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

