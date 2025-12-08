Reprezentacja Polski zdobyła w Cancun pierwszy w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej sześcioosobowej, pokonując w finale Meksyk 3:1. To przełomowy sukces biało-czerwonych w dyscyplinie socca, w której wcześniej dwukrotnie przegrywali finały.
Socca to odmiana futbolu, w której na boisku o wymiarach stanowiących mniej więcej połowę tradycyjnego, rywalizują zespoły sześcioosobowe, czyli bramkarz plus pięciu graczy w polu.
Turniej w Meksyku był szóstym w historii. Biało-czerwoni po raz trzeci dotarli w finału - w 2018 roku przegrali z Niemcami 0:1, a w 2019 z Rosjanami 2:3. W 2022 roku z kolei zakończyli na trzeciej pozycji.
Poza Niemcami i Rosją, po tytuł sięgnęły ekipy Brazylii, Kazachstanu i Omanu, który był najlepszy w poprzednim turnieju na własnym terenie w 2024 roku.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/747701-polacy-mistrzami-swiata-w-socca-w-finale-pokonali-meksyk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.