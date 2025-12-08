wideo

Polacy bezkonkurencyjni w socca! W finale Mistrzostw Świata pokonali gospodarza turnieju Meksyk. Pierwszy tytuł biało-czerwonych w historii

Boisko piłkarskie/Wpis Michała Pola (screen z X) / autor: pixabay.com/X-Michał Pol (screen)
Reprezentacja Polski zdobyła w Cancun pierwszy w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej sześcioosobowej, pokonując w finale Meksyk 3:1. To przełomowy sukces biało-czerwonych w dyscyplinie socca, w której wcześniej dwukrotnie przegrywali finały.

Socca to odmiana futbolu, w której na boisku o wymiarach stanowiących mniej więcej połowę tradycyjnego, rywalizują zespoły sześcioosobowe, czyli bramkarz plus pięciu graczy w polu.

Turniej w Meksyku był szóstym w historii. Biało-czerwoni po raz trzeci dotarli w finału - w 2018 roku przegrali z Niemcami 0:1, a w 2019 z Rosjanami 2:3. W 2022 roku z kolei zakończyli na trzeciej pozycji.

Poza Niemcami i Rosją, po tytuł sięgnęły ekipy Brazylii, Kazachstanu i Omanu, który był najlepszy w poprzednim turnieju na własnym terenie w 2024 roku.

