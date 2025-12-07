Kacper Tomasiak zajął 7 grudnia najlepsze miejsce – piąte - ze startujących Polaków indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po zawodach w Wiśle podkreślił, że ciężko samemu oceniać występ, ale uważa, iż uzyskał znakomity wynik.
Kacper Tomasiak zajął piąte miejsce, Piotr Żyła był siódmy, Maciej Kot - 14., Paweł Wąsek - 25., a Kamil Stoch - 27. w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Słoweniec Domen Prevc. Drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii.
Tomasiak uzyskał 129,5 m i 125 m - 270,3 pkt, Żyła - 129,5 m i 125 m - 268,4 pkt, Kot - 127,5 m i 124 m - 258,1 pkt, a Wąsek - 119,5 m i 123 m - 245,5 pkt. Stoch dwukrotnie skoczył 120,5 m, co przełożyło się na 243,1 pkt.
Do drugiej serii nie zakwalifikowali się 39. Aleksander Zniszczoł - 123 m i 115,1 pkt oraz 46. Klemens Joniak - 119 m i 109,6 pkt.
Polscy skoczkowie pierwszy raz w tym sezonie znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Dla Tomasiaka piąte miejsce to największy sukces w karierze.
Prevc skoczył 137 m i 132 m. Słoweniec otrzymał notę 282,3 pkt. Drugi Kobayashi stracił 0,9 pkt do zwycięzcy po skokach na 130,5 m i 129,5 m. Japończyk 74. raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Trzeci był Niemiec Philipp Raimund, który uzyskał 131,5 m i 129 m, co dało mu 276,8 pkt.
Klasyfikacja generalna
Po zwycięstwie Prevc ma 470 i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Anze Lanisek - 438. Trzeci jest Kobayashi - 406. Najlepszy z Polaków Tomasiak zgromadził 124 pkt i plasuje się na 14. pozycji.
W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzą Austriacy - 1337 przed Słoweńcami - 1197, Japończykami - 1028 i Niemcami - 840. Biało-czerwoni zdobyli 403 pkt. W niedzielę wyprzedzili Norwegów i awansowali na piątą lokatę.
Sukces Tomasiaka
Jestem bardzo zadowolony, że dziś skoki udało się bardzo poprawić w porównaniu z tymi z soboty. Udało mi się dobrze dojeżdżać do progu i potem luźno się odbijać, jak potrafię najlepiej
— powiedział Tomasiak.
To był jego drugi konkurs w krótkim odstępie czasu, w którym był bliski zajęcia miejsca na podium.
Mam nadzieję, że najbliższym czasie uda to się osiągnąć
— podkreślił.
Dobry wynik Żyły
Siódme miejsce zajął Piotr Żyła, chociaż po pierwszej serii był drugi.
Wynik jest dobry. Co prawda walczyłem o podium, ale ostatecznie… nie będę używał wulgaryzmu. Jednak udało mi się zrealizować swój mały cel
— powiedział.
Wyjaśnił, że udało w trakcie pierwszej serii osiągnąć taki stan mentalny, że - jak to określił – jest to nie do opisania.
W drugiej serii może za bardzo chciałem. Popełniłem błędy, ale i tak jestem zadowolony
— dodał Żyła.
Cieszy się, że udało mu się wyciągnąć wnioski z nieudanych startów w Skandynawii.
Ostatni start Stocha
Dla Kamila Stocha był to ostatni start w Pucharze Świata w Wiśle. Sezon 2025/2026 ma być ostatnim w jego karierze. W niedzielę zajął 27. miejsce.
W Wiśle było mi bardzo trudno wejść w odpowiedni rytm skakania. Chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Powiem szczerze, w czwartek udzieliłem trochę za dużo wywiadów. Tego gadania było za dużo. Jednak dziś zrobiłem mały krok do przodu, wykonałem dobrą pracę
— przyznał.
Zwycięstwo Prevca
Zwycięzca niedzielnego zawodów PŚ Domen Prevc był po zawodach bardzo zadowolony. Zwrócił jednak uwagę, że pierwszy jego skok nie był najlepszy.
Z powodu stylu, jakim wylądowałem, nie był najwyżej oceniony
— powiedział Słoweniec podczas konferencji prasowej po konkursie.
