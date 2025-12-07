Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wywalczył po raz pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. W ostatnim w sezonie wyścigu w Abu Zabi zajął trzecie miejsce. Wygrał po raz 71. w karierze czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.
Drugie miejsce Piastriego
Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.
Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.
Tomasz Karpowicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/747664-lando-norris-z-tytulem-mistrza-swiata-formuly-1
