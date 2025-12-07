WIDEO

Napięta atmosfera w Pogoni Szczecin. Kibice grozili piłkarzom: "Wjeżdżamy na trening i was wszystkich roz****dalamy"

Kibice Pogoni Szczecin są wściekli na swoich piłkarzy. / autor: PAP/Jerzy Muszyński
Po meczu Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom w Ekstraklasie, który zakończył się remisem 2:2, doszło do awantury. Kibice klubu z północy Polski grozili swoim zawodnikom pobiciem.

Po zakończeniu meczu piłkarze zostali wezwani przez kibiców pod sektor. Jeden z sympatyków Pogoni Szczecin zaczął grozić piłkarzom. Nagranie z wydarzenia udostępnił serwis PogońSportNet.

Kamil, powiem ci i chciałbym, żebyś to w szatni słowo w słowo im przetłumaczył

— krzyczał.

Jeszcze raz dowiemy się, że któryś z was był na baletach i obracał nasze dziewczyny, to wjeżdżamy na trening i was wszystkich rozxxxxdalamy. Nieważne czy biały, czy czarny, czy obrońca, czy napastnik. Jesteście jedną drużyną i wszyscy dostajecie wxxxxdol

— grzmiał.

Była to prawdopodobnie reakcja na doniesienia dotyczące działań niektórych piłkarzy.

Dobra, bo wielu ludzi się dopytuje i uważam, że powinni wiedzieć. Musa Juwara, Mor Ndiaye i Dimitrios Keramitsis - delikatnie mówiąc - lubią sobie wyjść do klubu. I to nie podczas jakiejś przerwy reprezentacyjnej, a na przykład 3 dni przed wyjazdem na puchar z Legią.

— pisał Michał Horbaczewski, reporter PogonSportNet.

Adrian Siwek/Meczyki.pl/X/PogonSportNet

