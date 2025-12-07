Piłkarska reprezentacja Polski, w przypadku awansu z baraży do mistrzostw świata, rozegra pierwszy mecz mundialu 15 czerwca z Tunezją w Guadalupe/Monterrey w Meksyku. Pięć dni później czeka w Houston Holandia, a 26 czerwca w Arlington/Dallas - Japonia.
Biało-czerwo niswoich potencjalnych rywali poznali podczas ceremonii losowania w Waszyngtonie. 6 grudnia FIFA przedstawiła szczegółowy terminarz i miejsca rozgrywania meczów w danych grupach.
Z opublikowanego programu turnieju wynika, że z Tunezją ewentualnie biało-czerwoni zagrają w poniedziałek 15 czerwca o godz. 4 nad ranem czasu polskiego, z ekipą „Oranje” w sobotę 20 czerwca o godz. 19, a z Japonią w piątek 26 czerwca o 1 w nocy.
W przyszłorocznym turnieju, który w dniach 11 czerwca - 19 lipca odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, podzielonych na 12 czterozespołowych grup.
Wcześniej - pod koniec marca - w półfinale swojej ścieżki barażowej reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.
CZYTAJ TAKŻE: Polska poznała potencjalnych rywali na Mundialu! Znowu możemy zagrać z Holandią. Do trzech razy sztuka?
Walka z upałami
Jeżeli drużyna trenera Jana Urbana zakwalifikuje się na mundial, będzie musiała zmierzyć się nie tylko z rywalami, ale również z upałami.
Stacja telewizyjna RTL w swoim portalu internetowym – jeszcze przed dokładnym terminarzem grupy F - ogłosiła, że „Holandia już wie, co ją czeka w MŚ” i podobnie jak inne media zaznacza, że lato będzie dla „Oranje” wyjątkowo gorące.
Zacytowano m.in. specjalizującą się w tematyce amerykańskiej reporterkę Raquel Schilder, która podkreśliła, że we wszystkich miejscach, gdzie mogą zagrać Holendrzy, w czerwcu bywa bardzo ciepło.
W Houston w lipcu temperatura wynosi średnio ok. 30 stopni Celsjusza, ale maksymalne temperatury bywają wyższe. To również sezon huraganów
— zwróciła uwagę dziennikarka.
Ostatecznie okazało się, że „Pomarańczowi” i tak nie powinni narzekać, ponieważ jako jedyni w grupie F rozegrają wszystkie mecze w Stanach Zjednoczonych.
Tunezja dwukrotnie musi wystąpić w Guadalupe/Monterrey, a raz na miejscowym Estadio BBVA zagrają Japonia oraz zwycięzcą polskiej ścieżki barażowej.
Doświadczenie Urbana
Urban jako piłkarz wystąpił na mundialu w 1986 roku, gdy Meksyk był jedynym gospodarzem. Biało-czerwoni grali wówczas wszystkie mecze fazy grupowej (0:0 z Marokiem, 1:0 z Portugalią i 0:3 z Anglią) w Monterrey.
Rozczarowałem się organizacją turnieju, ponieważ boisko w Monterrey pozostawiało wiele do życzenia. Mam tu na myśli murawę. Kolejna rzecz - zainteresowanie imprezą. Tam nie było atmosfery mistrzostw świata, na meczach pojawiało się może po 15 tysięcy ludzi. Nie tak sobie wyobrażałem mundial. A jedynie pachniało nim w ostatnim spotkaniu w Guadalajarze z Brazylią (0:4 w 1/8 finału - PAP), gdzie murawa była typowo europejska, komplet na trybunach, a w mieście dało się odczuć atmosferę mistrzostw
— wspominał niedawno w rozmowie z PAP obecny selekcjoner reprezentacji.
O trudnych warunkach w Meksyku opowiadał kilka lat temu również lider tamtej reprezentacji Zbigniew Boniek, późniejszy prezes PZPN. Przyznał, że temperatura dała się mocno we znaki.
Okropność. Byliśmy zakwaterowani w Monterrey w jakiejś bursie, czymś w rodzaju akademika. Mieliśmy na każdy posiłek 350 metrów i ponad 100 schodów do pokonania. Za każdym razem
— podkreślił w rozmowie z PAP.
Tym razem biało-czerwonych, jeśli awansują na mundial, czekają podróże między Meksykiem i USA.
CZYTAJ TAKŻE: Zakres analizy VAR podczas Mundialu zostanie rozszerzony? FIFA chce wprowadzić analizy drugiej żółtej kartki i rzutów rożnych
Potencjalne mecze
Holendrzy, zajmujący obecnie siódme miejsce w światowym rankingu, byli rywalami Polaków właśnie w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Oba spotkania - we wrześniu w Rotterdamie w debiucie Urbana oraz w listopadzie w Warszawie - zakończyły się remisami 1:1.
Po drugim z tym meczów polski selekcjoner powiedział z uśmiechem dziennikarzom: - Kiedy szedłem na konferencję prasową, to mijałem trenera Ronalda Koemana. Powiedziałem mu, że może spotkamy się na mistrzostwach świata i wtedy ich „walniemy”.
Japonia, z którą 31. obecnie w rankingu FIFA Polska wygrała na mundialu 2018 w Rosji 1:0 po golu Jana Bednarka, zajmuje na światowej liście 18. lokatę. Natomiast Tunezja - rywal biało-czerwonych w MŚ 1978 w Argentynie (afrykańska drużyna przegrała wówczas 0:1) - plasuje się na 40. pozycji.
Przyszłoroczny mundial rozpocznie się 11 czerwca meczem Meksyk - Republika Południowej Afryki w stolicy współgospodarza turnieju.
Terminarz grupy F z możliwym udziałem reprezentacji Polski:
1. kolejka:
14 czerwca
Holandia - Japonia (Arlington/Dallas, godz. 22.00) 15 czerwca Zwycięzca baraży - Tunezja (Guadalupe/Monterrey, godz. 4.00)
2. kolejka:
20 czerwca Holandia - zwycięzca baraży (Houston, godz. 19.00) 21 czerwca Tunezja - Japonia (Guadalupe/Monterrey, godz. 6.00)
3. kolejka:
26 czerwca Japonia - zwycięzca baraży (Arlington/Dallas, godz. 1.00) Tunezja - Holandia (Kansas City, godz. 1.00)
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/747638-polacy-poznali-ewentualny-terminarz-spotkan-na-mundialu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.