Iwo Baraniewski zaliczył piorunujący debiut w UFC na 323 gali, która odbywała się w Las Vegas. Polski zawodnik stoczył zacięty i widowiskowy bój z Turkiem Ibo Aslanem. Ostatecznie zawodnik z Warszawy odniósł zwycięstwo poprzez nokaut.
Gala UFC 323 w Las Vegas za nami. Z fenomenalnej strony zaprezentował się polski debiutant Iwo Baraniewski, który pokonał Turka Ibo Aslana po zaledwie 90 sekundach!
Kolejna walka, kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. Debiut w UFC i wygrana przez KO, więc… Marzenie! Spełnienie marzeń!
— powiedział w rozmowie po walce.
Nie pamiętam w ogóle walki, więc nie mogę powiedzieć zbyt wiele
— odniósł się na pytanie podczas konferencji prasowej.
W trakcie półtorej minuty pojedynku Polak raz wylądował na deskach, posyłając swojego rywala aż trzykrotnie.
Spodziewałem się, że Ibo ruszy na mnie. Miał dwie porażki z rzędu, więc musiał mnie znokautować w tej walce. Musiał więc na mnie ruszyć
— dodał.
Polak zrobił wrażenie na środowisku MMA
Zwycięstwo Baraniewskiego wywołało falę pozytywnych komentarzy. Kibice, dziennikarze czy zawodnicy MMA nie szczędzili pochwał pod adresem polskiego debiutanta.
Jestem groźny w każdej płaszczyźnie: w kickboxingu, w grapplingu. W następnej walce nie będę szedł tylko w nogi, żeby rzucać moimi rywalami. Muszą uważać, bo mogę ich też znokautować
— powiedział Baraniewski.
Oprócz podstawowej gaży za walkę zawodnik otrzymał również bonus 50 tys. dolarów za występ wieczoru.
Adam Bąkowski/lowking.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/747637-wojna-totalna-udany-debiut-baraniewskiego-w-ufc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.