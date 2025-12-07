Wideo

Ależ debiut Baraniewskiego w UFC! Efektowny nokaut w wykonaniu Polaka po wojnie totalnej w ringu. "Spełnienie marzeń!"

Rękawice do MMA/Wpis UFC (screen z X) / autor: pixabay.com/X-UFC (screen)
Iwo Baraniewski zaliczył piorunujący debiut w UFC na 323 gali, która odbywała się w Las Vegas. Polski zawodnik stoczył zacięty i widowiskowy bój z Turkiem Ibo Aslanem. Ostatecznie zawodnik z Warszawy odniósł zwycięstwo poprzez nokaut.

Gala UFC 323 w Las Vegas za nami. Z fenomenalnej strony zaprezentował się polski debiutant Iwo Baraniewski, który pokonał Turka Ibo Aslana po zaledwie 90 sekundach!

Kolejna walka, kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. Debiut w UFC i wygrana przez KO, więc… Marzenie! Spełnienie marzeń!

— powiedział w rozmowie po walce.

Nie pamiętam w ogóle walki, więc nie mogę powiedzieć zbyt wiele

— odniósł się na pytanie podczas konferencji prasowej.

W trakcie półtorej minuty pojedynku Polak raz wylądował na deskach, posyłając swojego rywala aż trzykrotnie.

Spodziewałem się, że Ibo ruszy na mnie. Miał dwie porażki z rzędu, więc musiał mnie znokautować w tej walce. Musiał więc na mnie ruszyć

— dodał.

Polak zrobił wrażenie na środowisku MMA

Zwycięstwo Baraniewskiego wywołało falę pozytywnych komentarzy. Kibice, dziennikarze czy zawodnicy MMA nie szczędzili pochwał pod adresem polskiego debiutanta.

Jestem groźny w każdej płaszczyźnie: w kickboxingu, w grapplingu. W następnej walce nie będę szedł tylko w nogi, żeby rzucać moimi rywalami. Muszą uważać, bo mogę ich też znokautować

— powiedział Baraniewski.

Oprócz podstawowej gaży za walkę zawodnik otrzymał również bonus 50 tys. dolarów za występ wieczoru.

