WIDEO

Imponująca oprawa kibiców Lechii Gdańsk! "Dla zdrajców Ojczyzny ostatni piekła krąg". Pojawiły się też nazwiska Jaruzelskiego i Michnika

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/Adam Warżawa
autor: PAP/Adam Warżawa

Kibice gdańskiej Lechii, przy okazji meczu z Górnikiem Zabrze, zaprezentowali efektowną oprawę. Opatrzona została transparentem dotyczącym „zdrajców Ojczyzny”. Na wywieszonym na stadionie płótnie pojawiły się też znane nazwiska.

5 grudnia Lechia Gdańsk rozegrała mecz z Górnikiem Zabrze. Piłkarze z Gdańska okazali się lepsi od gości z Górnego Śląska. Wygrali aż 5:2.

Drużyny zmierzyły się w tym sezonie po raz trzeci. W lipcu na inaugurację ligowych rozgrywek Górnik triumfował na Górnym Śląsku 2:1, natomiast we wtorek w Gdańsku okazał się lepszy 3:1 w 1/8 finału Polski.

Sytuacja Lechii i Górnika

Jesienią Górnik zdobył 30 punktów, na co złożyło się dziewięć zwycięstw, trzy remisy oraz sześć porażek. Lechia wygrała w tym okresie siedem meczów, cztery zremisowała oraz poniosła siedem porażek.

Biało-zieloni mają jednak na koncie 20 punktów, bo pięć odjęto im za zaległości finansowe z poprzedniego sezonu.

Oprawa kibiców Lechii Gdańsk

W trakcie meczu kibice Lechii zaprezentowali niezwykle efektowną oprawę, na którą składały się wywieszony na płocie transparent oraz podwieszona do dachu stadionu płachta z wizerunkiem diabła trzymającego w ręku czaszkę.

Transparent składał się z przekreślonego sierpa i młota, a także napisu:

Dla zdrajców Ojczyzny ostatni piekła krąg.

Na końcu transparentu pojawiła się też lista nazwisk:

Wojciech Jaruzelski, Adam Michnik, Czesław Kiszczak.

Oprawę dopełniła pirotechnika odpalona przez gdańskich fanatyków.

Tomasz Karpowicz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych