Kibice gdańskiej Lechii, przy okazji meczu z Górnikiem Zabrze, zaprezentowali efektowną oprawę. Opatrzona została transparentem dotyczącym „zdrajców Ojczyzny”. Na wywieszonym na stadionie płótnie pojawiły się też znane nazwiska.
5 grudnia Lechia Gdańsk rozegrała mecz z Górnikiem Zabrze. Piłkarze z Gdańska okazali się lepsi od gości z Górnego Śląska. Wygrali aż 5:2.
Drużyny zmierzyły się w tym sezonie po raz trzeci. W lipcu na inaugurację ligowych rozgrywek Górnik triumfował na Górnym Śląsku 2:1, natomiast we wtorek w Gdańsku okazał się lepszy 3:1 w 1/8 finału Polski.
Sytuacja Lechii i Górnika
Jesienią Górnik zdobył 30 punktów, na co złożyło się dziewięć zwycięstw, trzy remisy oraz sześć porażek. Lechia wygrała w tym okresie siedem meczów, cztery zremisowała oraz poniosła siedem porażek.
Biało-zieloni mają jednak na koncie 20 punktów, bo pięć odjęto im za zaległości finansowe z poprzedniego sezonu.
Oprawa kibiców Lechii Gdańsk
W trakcie meczu kibice Lechii zaprezentowali niezwykle efektowną oprawę, na którą składały się wywieszony na płocie transparent oraz podwieszona do dachu stadionu płachta z wizerunkiem diabła trzymającego w ręku czaszkę.
Transparent składał się z przekreślonego sierpa i młota, a także napisu:
Dla zdrajców Ojczyzny ostatni piekła krąg.
Na końcu transparentu pojawiła się też lista nazwisk:
Wojciech Jaruzelski, Adam Michnik, Czesław Kiszczak.
Oprawę dopełniła pirotechnika odpalona przez gdańskich fanatyków.
