Kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo ogłosił wejście w skład udziałowców Perplexity, amerykańskiej firmy z sektora zaawansowanych technologii. Opracowuje ona wyszukiwarkę internetową opartą na sztucznej inteligencji.
Perplexity uznawana jest za jednego z największych konkurentów dla ChatGPT, czyli programu służącego do generowania odpowiedzi, opracowanego przez OpenAI na bazie sztucznej inteligencji.
Ogłaszając w mediach społecznościowych wejście do branży sztucznej inteligencji piłkarz podkreślił, że jest „dumny z inwestycji w Perplexity”.
Ciekawość jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia wielkości. Wygrywasz, gdy codziennie zadajesz nowe pytania (…). Perplexity napędza ciekawość świata
— napisał w sieci X Cristiano Ronaldo.
Dodał, że w ramach nowego projektu chce „inspirować wszystkich do zadawania bardziej ambitnych pytań”, a jego inwestycja w Perplexity „to dopiero początek”.
Występujący obecnie w saudyjskim klubie Al-Nassr Ronaldo od kilkunastu lat inwestuje w rozmaitych sektorach gospodarki w Portugalii oraz poza jej granicami.
Szereg inwestycji piłkarza
Piłkarz jest inwestorem w ponad 20 przedsięwzięciach biznesowych, realizowanych głównie za pośrednictwem swojej firmy CR7. Działa ona w rozmaitych sektorach gospodarki: od sportowego, handlowego i medialnego po odzieżowy oraz ceramiczny.
W listopadzie kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo ogłosił, że zainwestował w mieszane sztuki walki (MMA), przyłączając się jako udziałowiec do hiszpańskiego organizatora tych zmagań WOW FC.
Według władz spółki WOW FC, mającej swoją siedzibę w Madrycie i organizującej walki w ponad 170 krajach świata, Cristiano Ronaldo „będzie odgrywał w niej aktywną rolę” obok innego ważnego udziałowca, jakim jest gruzińsko-hiszpański zawodnik mieszanych sztuk walk Ilia Topuria. W latach 2024-2025 był on w UFC mistrzem w wadze piórkowej, zaś od czerwca 2025 r. jest mistrzem w wadze lekkiej.
Wybitne osiągnięcia sportowe Ronaldo
Cristiano Ronaldo, laureat pięciu Złotych Piłek, tytułu dla najlepszego piłkarza globu, jest według październikowego magazynu „Forbes” najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Portugalczyk zainkasował w tym sezonie ponad 280 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasował się Argentyńczyk Lionel Messi z zarobkami o wartości 130 mln dolarów.
Portugalczyk, który 5 lutego skończy 41 lat wraz z kolegami z kadry wywalczył w tym roku tytuł Ligi Narodów oraz awans na przyszłoroczny mundial. Piłkarz nadal bije rekordy pod względem liczby bramek zdobywanych w reprezentacji. Ma ich już na koncie 143, wyprzedzając Messiego, który zdobył ich dotychczas 114.
