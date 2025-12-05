Polska poznała potencjalnych rywali na Mundialu! Znowu możemy zagrać z Holandią. Do trzech razy sztuka?

Wylosowano grupy na Mistrzostwa Świata. / autor: EPA/WILL OLIVER Dostawca: PAP/EPA.
Wylosowano grupy na Mistrzostwa Świata. / autor: EPA/WILL OLIVER Dostawca: PAP/EPA.

48 zespołów z czterech koszyków przydzielono do 12 grup piłkarskich mistrzostw świata podczas piątkowego losowania w Waszyngtonie. Potencjalnymi rywalami Polski w grupie F są Holandia, Japonia i Tunezja.

Reprezentacja Polski w przyszłym roku zagra w dwustopniowych barażach. Jeśli drużyna trenera Jana Urbana w pierwszej rundzie pokona Albanię na PGE Narodowym 26 marca, to pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Grupa A

Meksyk

Korea Południowa

RPA

Dania/Macedonia Północna/Czechy/Irlandia

Grupa B

Kanada

Szwajcaria

Katar

Włochy/Irlandia Północna/Walia/Bośnia i Hercegowina

Grupa C

Brazylia

Maroko

Szkocja

Haiti

Grupa D

USA

Australia

Paragwaj

Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo

Grupa E

Niemcy

Ekwador

Wybrzeże Kości Słoniowej

Curacao

Grupa F

Holandia

Japonia

Tunezja

Polska/Albania/Ukraina/Szwecja

Grupa G

Belgia

Iran

Egipt

Nowa Zelandia

Grupa H

Hiszpania

Urugwaj

Arabia Saudyjska

Wyspy Zielonego Przylądka

Grupa I

Francja

Senegal

Norwegia

Boliwia/Surinam/Irak

Grupa J

Argentyna

Austria

Algieria

Jordania

Grupa K

Portugalia

Kolumbia

Uzbekistan

Jamajka/Nowa Kaledonia/Demokratyczna Republika Konga

Grupa L

Anglia

Chorwacja

Panama

Ghana

Adrian Siwek/PAP

