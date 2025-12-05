48 zespołów z czterech koszyków przydzielono do 12 grup piłkarskich mistrzostw świata podczas piątkowego losowania w Waszyngtonie. Potencjalnymi rywalami Polski w grupie F są Holandia, Japonia i Tunezja.
Reprezentacja Polski w przyszłym roku zagra w dwustopniowych barażach. Jeśli drużyna trenera Jana Urbana w pierwszej rundzie pokona Albanię na PGE Narodowym 26 marca, to pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.
Grupa A
Meksyk
Korea Południowa
RPA
Dania/Macedonia Północna/Czechy/Irlandia
Grupa B
Kanada
Szwajcaria
Katar
Włochy/Irlandia Północna/Walia/Bośnia i Hercegowina
Grupa C
Brazylia
Maroko
Szkocja
Haiti
Grupa D
USA
Australia
Paragwaj
Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo
Grupa E
Niemcy
Ekwador
Wybrzeże Kości Słoniowej
Curacao
Grupa F
Holandia
Japonia
Tunezja
Polska/Albania/Ukraina/Szwecja
Grupa G
Belgia
Iran
Egipt
Nowa Zelandia
Grupa H
Hiszpania
Urugwaj
Arabia Saudyjska
Wyspy Zielonego Przylądka
Grupa I
Francja
Senegal
Norwegia
Boliwia/Surinam/Irak
Grupa J
Argentyna
Austria
Algieria
Jordania
Grupa K
Portugalia
Kolumbia
Uzbekistan
Jamajka/Nowa Kaledonia/Demokratyczna Republika Konga
Grupa L
Anglia
Chorwacja
Panama
Ghana
CZYTAJ TAKŻE:
— Zakres analizy VAR podczas Mundialu zostanie rozszerzony? FIFA chce wprowadzić analizy drugiej żółtej kartki i rzutów rożnych
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/747548-polska-poznala-potencjalnych-rywali-na-mundialu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.