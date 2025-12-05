Donald Trump otrzymał Pokojową Nagrodę... FIFA! Prezydent Stanów Zjednoczonych jest pierwszym jej laureatem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA. Od szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianniego Infantino otrzymał ją podczas ceremonii poprzedzającej losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Trump otrzymał statuetkę i medal w uznaniu „wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie”.

Pierwszy laureat

O powstaniu nagrody FIFA poinformowała miesiąc temu. W mediach natychmiast pojawiły się sugestie, że pierwszym laureatem może zostać prezydent USA. Argumentowano, że jego relacje z Infantino i FIFA są bardzo dobre, czego oznaką jest np. powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, częściowo finansowanym ze sprzedaży biletów na mecze mundialu.

