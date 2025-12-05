Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA. Od szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianniego Infantino otrzymał ją podczas ceremonii poprzedzającej losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
Trump otrzymał statuetkę i medal w uznaniu „wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie”.
Pierwszy laureat
O powstaniu nagrody FIFA poinformowała miesiąc temu. W mediach natychmiast pojawiły się sugestie, że pierwszym laureatem może zostać prezydent USA. Argumentowano, że jego relacje z Infantino i FIFA są bardzo dobre, czego oznaką jest np. powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, częściowo finansowanym ze sprzedaży biletów na mecze mundialu.
Tomasz Karpowicz/PAP
