Amerykanka Serena Williams dała sygnał, że może wrócić do wyczynowego sportu, rejestrując się w systemie antydopingowym Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA). 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych nie grała od 2022 roku, ale unikała słowa „emerytura”.
Powiadomiła nas, że chce wrócić do systemu. Nie wiem, czy to oznacza, że wróci, czy też chce dać sobie taką szansę. Mogę tylko powiedzieć, że wróciła do systemu i będzie musiała zarejestrować swoje miejsce pobytu
— powiedział rzecznik ITIA Adrian Bassett, cytowany przez „New York Times”.
44-letnia Williams została wpisana do systemu antydopingowego ITIA, w ramach którego tenisiści muszą podać swoje miejsce pobytu i określone dane, aby przejść badania okresowe. Po zarejestrowaniu się w tym systemie, będzie musiała odczekać sześć miesięcy na powrót do zawodowego tenisa.
Rejestracja w systemie ITIA nastąpiła 6 października, co oznacza, że będzie mogła wrócić na korty w kwietniu 2026 roku.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/747262-legenda-wroci-serena-williams-dala-sygnal
