Obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kataru, przedostatnią rundę mistrzostw świata. Lider cyklu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena uplasował się na czwartej pozycji. O końcowym triumfie w sezonie rozstrzygnie ostatni wyścig w Abu Zabi.
Verstappen wyprzedził Australijczyka Oscara Piastriego z McLarena i Hiszpana Carlosa Sainza Jr. z Williamsa.
Verstappen po zwycięstwie nadal ma szansę na obronę tytułu, awansował w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Traci do lidera Norrisa już tylko 12 pkt. Na trzecie miejsce spadł Piastri, który traci teraz do Norrisa 16 pkt.
70. triumf w karierze Holendra!
Verstappen odniósł 70. zwycięstwo w karierze.
Mistrz świata będzie znany z tydzień po wyścigu o Grand Prix Abu Zabi.
