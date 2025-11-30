Emocje do końca! Walka o tytuł wciąż trwa. Max Verstappen zwyciężył w Grand Prix Kataru. Lando Norris dopiero czwarty

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kataru, przedostatnią rundę mistrzostw świata. Lider cyklu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena uplasował się na czwartej pozycji. O końcowym triumfie w sezonie rozstrzygnie ostatni wyścig w Abu Zabi.

Verstappen wyprzedził Australijczyka Oscara Piastriego z McLarena i Hiszpana Carlosa Sainza Jr. z Williamsa.

Verstappen po zwycięstwie nadal ma szansę na obronę tytułu, awansował w klasyfikacji generalnej na drugą pozycję. Traci do lidera Norrisa już tylko 12 pkt. Na trzecie miejsce spadł Piastri, który traci teraz do Norrisa 16 pkt.

70. triumf w karierze Holendra!

Verstappen odniósł 70. zwycięstwo w karierze.

Mistrz świata będzie znany z tydzień po wyścigu o Grand Prix Abu Zabi.

mly/PAP

