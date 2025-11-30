Niepokój przed igrzyskami olimpijskimi. Budowa areny jest opóźniona, trwa walka z czasem. Już przenieśli pierwsze zawody testowe

  • Sport
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Nie ma stadionu awaryjnego, jeśli główna arena hokejowa na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo nie zostanie ukończona na czas” - przyznał w wywiadzie dla agencji AP Andrea Francisi, dyrektor ds. operacyjnych igrzysk.

Kolejny raz potwierdzono, że budowa areny, która ma po raz pierwszy od ponad dekady powitać zawodników ligi NHL na igrzyskach olimpijskich, jest opóźniona, a termin jej ukończenia nie zostanie dochowany.

Planowane na połowę grudnia zawody testowe na Santagiulia Ice Hockey Arena, usytuowanym na obrzeżach Mediolanu nowym obiekcie na 16 tysięcy miejsc, już zostały przeniesione w inne miejsce, a nowy termin zawodów testowych to 9-11 stycznia 2026.

Pierwszy mecz w turnieju olimpijskim

Pierwszym meczem w turnieju olimpijskim hokeja na lodzie na nowym obiekcie jest zaplanowany na 5 lutego pojedynek w ramach eliminacji kobiet, dzień przed oficjalną ceremonią otwarcia.

Turniej mężczyzn na igrzyskach odbędzie się w dniach 11-22 lutego, natomiast rywalizacja kobiet od 5 do 19 lutego.

Francisni przyznał jednak, że choć obecnie nie ma dokładnej daty przekazania obiektu lokalnym organizatorom, to jest przekonany, że będzie on gotowy na igrzyska olimpijskie. Jak dodał, wszystkie firmy zaangażowane w budowę znacznie przyspieszyły swoje prace.

Natalia Wierzbicka/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych