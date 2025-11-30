„Nie ma stadionu awaryjnego, jeśli główna arena hokejowa na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo nie zostanie ukończona na czas” - przyznał w wywiadzie dla agencji AP Andrea Francisi, dyrektor ds. operacyjnych igrzysk.
Kolejny raz potwierdzono, że budowa areny, która ma po raz pierwszy od ponad dekady powitać zawodników ligi NHL na igrzyskach olimpijskich, jest opóźniona, a termin jej ukończenia nie zostanie dochowany.
Planowane na połowę grudnia zawody testowe na Santagiulia Ice Hockey Arena, usytuowanym na obrzeżach Mediolanu nowym obiekcie na 16 tysięcy miejsc, już zostały przeniesione w inne miejsce, a nowy termin zawodów testowych to 9-11 stycznia 2026.
Pierwszy mecz w turnieju olimpijskim
Pierwszym meczem w turnieju olimpijskim hokeja na lodzie na nowym obiekcie jest zaplanowany na 5 lutego pojedynek w ramach eliminacji kobiet, dzień przed oficjalną ceremonią otwarcia.
Turniej mężczyzn na igrzyskach odbędzie się w dniach 11-22 lutego, natomiast rywalizacja kobiet od 5 do 19 lutego.
Francisni przyznał jednak, że choć obecnie nie ma dokładnej daty przekazania obiektu lokalnym organizatorom, to jest przekonany, że będzie on gotowy na igrzyska olimpijskie. Jak dodał, wszystkie firmy zaangażowane w budowę znacznie przyspieszyły swoje prace.
