Czy Grzegorz Krychowiak – kiedyś środkowy pomocnik reprezentacji Polski, a dziś – między innymi właściciel ekskluzywnej marki mody męskiej Balamonte uszyłby garnitur dla prezydenta Karola Nawrockiego? W rozmowie z „Twoim Stylem” odpowiedział na to pytanie jasno i wprost. „Oczywiście” – stwierdził.

Grzegorz Krychowiak był jednym z najlepszych piłkarzy ostatnich lat, a oprócz polskiej reprezentacji grał m.in. dla Sevilli czy Paris Saint-Germain. Oprócz kariery sportowej, w 2018 r. założył markę Balamonte, jednak pasji, jaką jest moda męska, 35-latek mógł w pełni poświęcić się dopiero po przejściu w tym roku na piłkarską „emeryturę”.

Lepiej zbyt elegancko wyglądać niż na odwrót”

W rozmowie z „Twoim Stylem” były środkowy pomocnik Biało-Czerwonych został zapytany, czy uszyłby garnitur prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Nie miał problemu z precyzyjną odpowiedzią na to pytanie.

Oczywiście

– odparł.

Krychowiak tłumaczył, że w jego ocenie „każdy mężczyzna powinien mieć dobrze skrojony garnitur”.

To bardzo bezpieczne rozwiązanie na różne okazje. Lepiej zbyt elegancko wyglądać niż na odwrót, bo będziemy się bardzo źle czuć

– powiedział właściciel Balamonte.

Co łączy Francję, Włochy i byłego piłkarza?

Co wiemy o firmie założonej przez byłego piłkarza? Krychowiaka, który od blisko dwóch dekad związany jest z Francją, zafascynowało „uwielbienie Francuzów do wyrażania się przez ubiór”, choć w Balamonte czuć inspirację także innym krajem europejskim.

Poszukiwania idealnego stylu zaprowadziły go do Włoch, gdzie obok wielkich domów mody istnieją wielopokoleniowe, rodzinne butiki krawieckie, a kultura krawiecka nie ma sobie równych. Ambicją Balamonte jest przeniesienie tego ducha do Polski

— czytamy na stronie firmy Krychowiaka.

