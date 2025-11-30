Czy Grzegorz Krychowiak – kiedyś środkowy pomocnik reprezentacji Polski, a dziś – między innymi właściciel ekskluzywnej marki mody męskiej Balamonte uszyłby garnitur dla prezydenta Karola Nawrockiego? W rozmowie z „Twoim Stylem” odpowiedział na to pytanie jasno i wprost. „Oczywiście” – stwierdził.
Grzegorz Krychowiak był jednym z najlepszych piłkarzy ostatnich lat, a oprócz polskiej reprezentacji grał m.in. dla Sevilli czy Paris Saint-Germain. Oprócz kariery sportowej, w 2018 r. założył markę Balamonte, jednak pasji, jaką jest moda męska, 35-latek mógł w pełni poświęcić się dopiero po przejściu w tym roku na piłkarską „emeryturę”.
„Lepiej zbyt elegancko wyglądać niż na odwrót”
W rozmowie z „Twoim Stylem” były środkowy pomocnik Biało-Czerwonych został zapytany, czy uszyłby garnitur prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Nie miał problemu z precyzyjną odpowiedzią na to pytanie.
Oczywiście
– odparł.
Krychowiak tłumaczył, że w jego ocenie „każdy mężczyzna powinien mieć dobrze skrojony garnitur”.
To bardzo bezpieczne rozwiązanie na różne okazje. Lepiej zbyt elegancko wyglądać niż na odwrót, bo będziemy się bardzo źle czuć
– powiedział właściciel Balamonte.
Co łączy Francję, Włochy i byłego piłkarza?
Co wiemy o firmie założonej przez byłego piłkarza? Krychowiaka, który od blisko dwóch dekad związany jest z Francją, zafascynowało „uwielbienie Francuzów do wyrażania się przez ubiór”, choć w Balamonte czuć inspirację także innym krajem europejskim.
Poszukiwania idealnego stylu zaprowadziły go do Włoch, gdzie obok wielkich domów mody istnieją wielopokoleniowe, rodzinne butiki krawieckie, a kultura krawiecka nie ma sobie równych. Ambicją Balamonte jest przeniesienie tego ducha do Polski
— czytamy na stronie firmy Krychowiaka.
