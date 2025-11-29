Norweski napastnik Manchesteru City Erling Haaland od dwóch lat nie może zarejestrować znaku handlowego ze swoim nazwiskiem na terenie Unii Europejskiej, ponieważ zrobił to już wcześniej ktoś inny, jak się okazało zamieszkały w Oslo… Polak.
Historia zaczęła się kiedy piłkarz złożył w lecie 2023 roku do norweskiego urzędu patentowego podanie o zarejestrowanie marki „Erling Haaland”. Zostało natychmiast odrzucone, ponieważ rok wcześniej pewien 29-letni mieszkaniec Oslo zastrzegł markę „Haaland”, a urząd uznał, że marka „Erling Haaland” jest zbyt podobna i odmówił rejestracji.
Kanał telewizji TV2 ustalił, że chodzi o obywatela polskiego zamieszkałego w Oslo, który jednak odmówił jakichkolwiek wyjaśnień i kontaktu.
Adwokaci piłkarza przez dwa lata pracowali nad wnioskiem o wyrejestrowanie istniejącej już marki jako zarejestrowanej w złej wierze i tylko w celu uzyskania korzyści finansowych i we wrześniu wygrali w europejskim urzędzie patentowym EUIPO.
Polak złożył apelację
W ubiegłym tygodniu jednak człowiek, który wcześniej zarejestrował markę „Haaland”, złożył w ostatnich dniach przed upływem terminu apelację.
Teraz piłkarz musi poczekać na jej rozpatrzenie i decyzję, lecz - jak stwierdził adwokat Knut Andreas Bostad - pomimo że sprawa rejestracji w złych zamiarach jest oczywista, to szanse wygrania według analizy wcześniejszych spraw wynoszą 71 procent.
Stacja przypomniała, że Manchester City i Borussia Dortmund doszły do porozumienia w maju 2022 i Haaland został piłkarzem angielskiego klubu od 1 lipca tego roku. Transfer był bardzo głośny i szeroko opisywany przez media, natomiast 8 września w urzędzie patentowym w Oslo zarejestrowano markę „Haaland” - więc wnioskodawca musiał być bardzo świadomy jej wartości.
Adam Stankiewicz/PAP
https://wpolityce.pl/sport/746971-erling-haaland-walczy-o-swoje-nazwisko-z-polakiem
