Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do mistrzostw Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia” - powiedziała Pierwsza Dama Marta Nawrocka w spocie promocyjnym PZPN. ME, o które stara się Polska, obędą się w 2029 roku.

Polski Związek Piłki Nożnej wypuścił materiał promocyjny, który ma wesprzeć starania naszego kraju w walce o organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2029 roku.

Nawrocka: „Do boju, Polsko”

Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do mistrzostw Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko

— powiedziała Pierwsza Dama Marta Nawrocka.

Pajor: „Jesteśmy gotowi jako Polska”

Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija. Dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 Polsce, to dla nas będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie, na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi jako Polska zorganizować ten piękny turniej

— dodała kapitan reprezentacji Polski w piłkę nożną kobiet Ewa Pajor.

Lewandowski: „Zróbmy razem historyczne wydarzenie”

Wielkie wydarzenie piłkarskie w Polsce to gwarancja mistrzowskiej organizacji, niezapomnianego klimatu i słynnej polskiej gościnności. Euro 2029 kobiet będzie wielkim świętem, które kibice będą spinać przez wiele, wiele lat. Zróbmy razem historyczne wydarzenie

— skomentował kapitan reprezentacji Polski w piłkę nożną Robert Lewandowski.

