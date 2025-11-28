„Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do mistrzostw Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia” - powiedziała Pierwsza Dama Marta Nawrocka w spocie promocyjnym PZPN. ME, o które stara się Polska, obędą się w 2029 roku.
Polski Związek Piłki Nożnej wypuścił materiał promocyjny, który ma wesprzeć starania naszego kraju w walce o organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2029 roku.
Nawrocka: „Do boju, Polsko”
Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do mistrzostw Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko
— powiedziała Pierwsza Dama Marta Nawrocka.
Pajor: „Jesteśmy gotowi jako Polska”
Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija. Dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 Polsce, to dla nas będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie, na naszych pięknych stadionach. Wiem, że jesteśmy gotowi jako Polska zorganizować ten piękny turniej
— dodała kapitan reprezentacji Polski w piłkę nożną kobiet Ewa Pajor.
Lewandowski: „Zróbmy razem historyczne wydarzenie”
Wielkie wydarzenie piłkarskie w Polsce to gwarancja mistrzowskiej organizacji, niezapomnianego klimatu i słynnej polskiej gościnności. Euro 2029 kobiet będzie wielkim świętem, które kibice będą spinać przez wiele, wiele lat. Zróbmy razem historyczne wydarzenie
— skomentował kapitan reprezentacji Polski w piłkę nożną Robert Lewandowski.
