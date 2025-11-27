Karol Nawrocki za swojej prezydentury był już na stadionie na meczu reprezentacji Polski, kibicował też swojej ulubionej drużynie Lechii Gdańsk. Dziś głowa państwa pojawiła się na stadionie Legii Warszawa, by kibicować stołecznej drużynie w starciu ze Spartą Praga w Lidze Konferencji Europy.
Prezydentowi towarzyszył na trybunach jego syn Antoni.
Na trybunał pojawił się także szef klubu parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.
Porażka Legii
Niestety, Legia Warszawa przegrała u siebie ze Spartą Praga 0:1 (0:1) w meczu 4. kolejki fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji.
Legioniści w tym sezonie odnieśli w tych rozgrywkach jedno zwycięstwo i doznali trzech porażek.
tkwl/X/PAP
