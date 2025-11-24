Rutnicki z Trzaskowskim ogłosili walkę o Igrzyska Olimpijskie. "Nasza formacja polityczna i my wszyscy mamy wiarygodność"

Jakub Rutnicki i Rafał Trzaskowski ogłosili walkę o Igrzyska Olimpijskie w Warszawie. / autor: PAP/Piotr Nowak
Igrzyska w Polsce są możliwe, ale same igrzyska, które są oczywiście bardzo ważne, nie mają być celem samym w sobie, ale mają być ukoronowaniem wielkiej zmiany, która doprowadzi, że będziemy bardzo aktywni, że każdego dnia będziemy chcieli uprawiać sport” - mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podczas spotkania dotyczącego „Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040”. Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski zapewniał natomiast, że jego formacja Koalicja Obywatelska „ma wiarygodność” w tego typu projektach.

Szef resortu wskazał, że „Strategia Rozwoju Polskiego Sportu 2040”, ale i ewentualna organizacja igrzysk to musi być wspólny projekt, a polska droga do tego musi przebiegać w pełnej współpracy i ponad podziałami politycznymi.

Strategia, która będzie akceptowana przez całe środowisko sportowe i polityczne, i igrzyska to wielka szansa na rozwój

— zaznaczył Rutnicki i dodał, iż jest przekonany, że są to cele możliwe do realizacji, ale muszą w to uwierzyć wszyscy Polacy.

Liderem starań Polski o organizację igrzysk, „osią projektu” ma być Warszawa.

Zaklęcia Trzaskowskiego

Głos zabrał prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

To jest projekt cywilizacyjny i tak właśnie postrzegamy możliwość ubiegania się o Igrzyska Olimpijskie w Warszawie. To jest projekt, który idealnie się wpisuje w nasze plany, dlatego że właśnie w tej chwili skończyliśmy pracę nad strategią rozwoju miasta właśnie do lat 40 tego wieku

— mówił.

Trzaskowski podkreślił, że projekt ten ma znaczenie symboliczne związane z Powstaniem Warszawskim.

Warszawa miała zniknąć z map Europy. Tak to wtedy Niemcy planowali. Miało Warszawy nie być i zawsze przypominam również o tym, że później trwały dyskusje, czy w ogóle jest szansa na to, żeby stolica w Warszawie dalej była, czy należy ją odbudować. I teraz mamy szansę wyjątkową w historii naszego miasta, żeby na setną rocznicę, jeżeli to będzie rok 2044, jeżeli to będzie wcześniej, to i tak symbolicznie, żeby Warszawa mogła pokazać się w całej krasie

— stwierdził.

Dlatego, że Warszawa się rozwija, jest miastem niesłychanie dynamicznym, nie mamy żadnych kompleksów. Wszyscy, którzy do Warszawy przyjeżdżają, wszyscy, którzy przyjeżdżają do Polski, widzą, jak Warszawa się rozwija. I to jest kolejna szansa na kolejny impuls, ponieważ tego typu projekty stają się kołem zamachowym dla rozwoju całego miasta, dla rozwoju całego kraju i również koncepcja, która w tej chwili jest wypracowywana, temu ma służyć, dlatego że to oczywiście rozwój Warszawy i to nie tylko infrastruktury sportowej, ale całej infrastruktury towarzyszącej, to również rozwój całej Polski. I to bardzo ważne, że w tej koncepcji Warszawa może być osią tego projektu

— dodał.

Następnie polityk próbował przekonywać, że jego formacja Koalicja Obywatelska, która słynie z tego, że nie realizuje swoich obietnic wyborczych (czego najlepszym przykładem jest realizacja zaledwie garstki ze 100 konkretów na 100 pierwszych dni rzadu).

Powiem więcej, jeżeli chodzi o realizację takich projektów, nasza formacja polityczna i my wszyscy mamy wiarygodność, bo robiliśmy tego typu projekty, stawialiśmy na rozwój sportu. My to robimy również w Warszawie

— przekonywał.

Walka o igrzyska

Organizację igrzysk w tych terminach rozważają również m.in. Niemcy, Indie, Katar czy Egipt.

as/PAP

