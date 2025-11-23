40-letni reprezentant Portugalii Cristiano Ronaldo na boisku wciąż pokazuje, że dla niego wiek to tylko liczba. Portugalczyk znów zszokował cały świat, strzelając bramkę w przewrotki w Al-Nassr z Al-Khaleej (4:1).
Cristiano Ronald w lidze saudyjskiej pokazuje, że nie jest tylko ozdobą tamtejszych rozgrywek ze względu na swoją fantastyczną piłkarska przeszłość, ale i potrafi wciąż ciągnąć swoją drużynę w górę, notując kolejne trafienia, w tym takie piękne jak w dzisiejszym meczu.
Cristiano Ronaldo ma na swoim koncie już 11 goli dla Al-Nassr w tym sezonie.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/746512-nie-do-wiary-fantastyczna-bramka-40-letniego-ronaldo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.