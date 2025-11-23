WIDEO

Nie do wiary! Fantastyczna bramka 40-letniego Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znów zszokował cały świat

  • Sport
  • opublikowano:
autor: pixabay.com/X
autor: pixabay.com/X

40-letni reprezentant Portugalii Cristiano Ronaldo na boisku wciąż pokazuje, że dla niego wiek to tylko liczba. Portugalczyk znów zszokował cały świat, strzelając bramkę w przewrotki w Al-Nassr z Al-Khaleej (4:1).

Cristiano Ronald w lidze saudyjskiej pokazuje, że nie jest tylko ozdobą tamtejszych rozgrywek ze względu na swoją fantastyczną piłkarska przeszłość, ale i potrafi wciąż ciągnąć swoją drużynę w górę, notując kolejne trafienia, w tym takie piękne jak w dzisiejszym meczu.

Cristiano Ronaldo ma na swoim koncie już 11 goli dla Al-Nassr w tym sezonie.

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych