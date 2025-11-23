Ewa Pajor z kolejnym golem! Barcelona wygrała z Levante aż 4:0. Polka prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej

Piłkarka Barcelony Ewa Pajor zdobyła bramkę, a jej drużyna wygrała na wyjeździe z Levante 4:0. Reprezentantka Polski z dziewięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej wraz ze swoją klubową koleżanką Claudią Piną.

Barcelona w meczu z Levante objęła prowadzenie w 14. minucie. Portugalka Kika Nazareth podała do Pajor, która pokonała bramkarkę Annę Alvarez. Jeszcze w pierwszej połowie „Duma Katalonii” mogła podwyższyć prowadzenie, lecz rzutu karnego nie wykorzystała Pina. Hiszpańska skrzydłowa w 51. min asystowała przy bramce Nazareth na 2:0.

Pajor rozegrała 65 minut. Zmieniła ją Norweżka Caroline Graham Hansen. W 72. min na 3:0 podwyższyła Pina, która tym razem nie pomyliła się z rzutu karnego. Piłkarki Levante sprokurowały w niedzielę trzy „jedenastki”. W doliczonym czasie wynik meczu na 4:0 ustaliła Alexia Putellas.

Prowadzenie Barcelony w tabeli

Po 12 kolejkach Barcelona na 33 pkt i prowadzi w lidze hiszpańskiej. Drugie miejsce ze stratą sześciu punktów zajmuje Real Sociedad San Sebastian. Trzeci jest Real Madryt - 26 pkt.

Pajor jutro przyjedzie do Gdańska na ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski kobiet. Biało-czerwone rozegrają mecze towarzyskie ze Słowenią (28 listopada) i Łotwą (2 grudnia).

