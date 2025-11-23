Piłkarka Barcelony Ewa Pajor zdobyła bramkę, a jej drużyna wygrała na wyjeździe z Levante 4:0. Reprezentantka Polski z dziewięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej wraz ze swoją klubową koleżanką Claudią Piną.
Barcelona w meczu z Levante objęła prowadzenie w 14. minucie. Portugalka Kika Nazareth podała do Pajor, która pokonała bramkarkę Annę Alvarez. Jeszcze w pierwszej połowie „Duma Katalonii” mogła podwyższyć prowadzenie, lecz rzutu karnego nie wykorzystała Pina. Hiszpańska skrzydłowa w 51. min asystowała przy bramce Nazareth na 2:0.
Pajor rozegrała 65 minut. Zmieniła ją Norweżka Caroline Graham Hansen. W 72. min na 3:0 podwyższyła Pina, która tym razem nie pomyliła się z rzutu karnego. Piłkarki Levante sprokurowały w niedzielę trzy „jedenastki”. W doliczonym czasie wynik meczu na 4:0 ustaliła Alexia Putellas.
Prowadzenie Barcelony w tabeli
Po 12 kolejkach Barcelona na 33 pkt i prowadzi w lidze hiszpańskiej. Drugie miejsce ze stratą sześciu punktów zajmuje Real Sociedad San Sebastian. Trzeci jest Real Madryt - 26 pkt.
Pajor jutro przyjedzie do Gdańska na ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski kobiet. Biało-czerwone rozegrają mecze towarzyskie ze Słowenią (28 listopada) i Łotwą (2 grudnia).
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/746503-ewa-pajor-z-kolejnym-golem-zwyciestwo-barcelony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.