Max Verstappen z Red Bulla zwyciężył w Grand Prix Las Vegas - 22 z 24 wyścigów w cyklu. Czterokrotny mistrz świata odniósł swój 69 triumf w F1, a 6 w tym sezonie. Jego najpoważniejsi rywale do mistrzostwa zostali zdyskwalifikowani
Już po wyścigu ogłoszono, że obaj kierowcy McLarena Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri zostali przez zespół sędziów sportowych zdyskwalifikowani po wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Las Vegas. Norris, lider mistrzostw świata, zajął w nim drugie miejsce, a Piastri był był czwarty.
Wyścig wygrał czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.
Nieprawidłowości techniczne
W bolidach McLarena po zakończeniu rywalizacji ujawniono nieprawidłowości techniczne. Panele podłogowe w samochodach były cieńsze niż wymagane 9 milimetrów, co wykazał pomiar wykonany po wyścigu w Las Vegas. Mistrz świata Lewis Hamilton został już w tym roku także zdyskwalifikowany w Chinach za podobne naruszenie przepisów w swoim Ferrari.
Po stracie punktów wywalczonych przez kierowców McLarena w Las Vegas obrońca tytułu Max Verstappen zajmuje drugie miejsce ex aequo w klasyfikacji generalnej z Piastrim i traci tylko 24 punkty do prowadzącego Norrisa. Podczas dwóch pozostałych weekendów wyścigowych w Katarze i Abu Zabi do zdobycia jest maksymalnie 58 punktów.
McLaren zapowiada odwołanie od tej decyzji. xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/746462-verstappen-zwyciezca-w-las-vegas-sa-dyskwalifikacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.