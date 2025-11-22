WIDEO

Mocny antyrządowy transparent na stadionie Legii! Do tego na meczu z ulubioną drużyną Tuska. "Daliście słowo, zwodzicie dwa lata..."

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: wPolityce.pl
autor: wPolityce.pl

Podczas meczu Ekstraklasy Legii Warszawa z Lechią Gdańsk, kibice stołecznej drużyny wywiesili antyrządowy transparent. Tym samym po raz kolejny dali znać, co sądzą o ekipie Donalda Tuska.

Daliście słowo, zwodzicie dwa lata. Więcej honoru od was ma szmata

— to ostra treść wspomnianego transparentu kibiców Legii Warszawa.

autor: wPolityce.pl
autor: wPolityce.pl

Łatwo można się domyśleć, że fani „Wojskowych” nawiązują do całej masy niezrealizowanych obietnic wyborczych Koalicji 13 grudnia.

CZYTAJ TAKŻE:

Tak kibice powitali Tuska na trybunach! „Donald matole…”. Był też transparent: „Nie jesteś (…) kibicem reprezentacji Polski”

Ależ zabolało! Tusk zabrał głos ws. „Donald matole…”: Przetłumaczyłem to hasło premier Litwy. Gdy je skandują, wygrywam

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych