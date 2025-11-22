Podczas meczu Ekstraklasy Legii Warszawa z Lechią Gdańsk, kibice stołecznej drużyny wywiesili antyrządowy transparent. Tym samym po raz kolejny dali znać, co sądzą o ekipie Donalda Tuska.
Daliście słowo, zwodzicie dwa lata. Więcej honoru od was ma szmata
— to ostra treść wspomnianego transparentu kibiców Legii Warszawa.
Łatwo można się domyśleć, że fani „Wojskowych” nawiązują do całej masy niezrealizowanych obietnic wyborczych Koalicji 13 grudnia.
