Robert Lewandowski już w piątej minucie meczu zdobył dla Barcelony pierwszego gola na zmodernizowanym Camp Nou. Po bramce polskiego piłkarza gospodarze w pierwszym od 28 maja 2023 roku występie na swoim słynnym stadionie prowadzą z Athletic Bilbao 1:0. Lewandowski jest podczas dzisiejszego meczu kapitanem Blaugrany.

Ostatnią bramkę na obiekcie Barcelony zdobył Gavi w meczu z Mallorcą (3:0). Później stadion został poddany gruntownemu remontowi. Od tego czasu Barcelona grała w roli gospodarza na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys, określanym również jako Montjuic, od nazwy wzgórza.

Powrót Camp Nou

Na początku tego tygodnia potwierdzono jednak powrót na Camp Nou, który wcześniej z powodu opóźnień w pracach był kilka razy przekładany. Na razie trybuny zostały otwarte tylko częściowo, a dozwolona pojemność wynosi 45 401 miejsc, czyli znacznie poniżej 105 tysięcy, które stadion ma mieć po zakończeniu remontu.

Drugi z Polaków w ekipie mistrza Hiszpanii - bramkarz Wojciech Szczęsny - dziś jest rezerwowym, gdyż do zdrowia po kontuzji wrócił Joan Garcia.

Trzeba też zaznaczyć, że Robert Lewandowski jest podczas dzisiejszego meczu z Athletic Bilbao kapitanem Blaugrany.

