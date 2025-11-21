Oburzające! Legia została ukarana przez UEFA za prezentowanie "nieodpowiednich treści". Chodzi o transparent "Wołyń pamiętamy"

autor: Fratria/Facebook Legionisci.com/logo UEFA
autor: Fratria/Facebook Legionisci.com/logo UEFA

Legia Warszawa znów została ukarana przez UEFA, tym razem za zdarzenia w wyjazdowym meczu Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck, który był rozgrywany w Krakowie. Polski klub ma zapłacić 25 tys. euro za… „prezentowanie przez kibiców treści nieodpowiednich dla wydarzeń sportowych”. Chodzi o transparent z napisem „Wołyń pamiętamy”, na którego wniesienie na stadion nie chciały się zgodzić władze klubu z Ukrainy.

Sam Szachtar Donieck dostał upomnienie za niedrożne ciągi komunikacyjne.

Na absurdalną decyzję UEFA, by karać finansowo kibiców Legii Warszawa za kultywowanie pamięci o Polakach zamordowanych na Wołyniu, zareagował na platformie X Sebastian Kaleta, poseł PiS.

UEFA ukarała Legię Warszawa karą 25 tys. euro grzywny za patriotyczną flagę Wołyń PamiętaMY. Taką samą karę dostali zwyrodniali kibole z Izraela, którzy przez 90 minut podle oczerniali Polskę, nazywając nas mordercami. Obrzydliwe

— ocenił Sebastian Kaleta.

Transparent „Wołyń PamiętaMY” na meczu Legia-Szachtar w Krakowie! Ukraińcy próbowali zablokować jego wniesienie

Ależ emocje! Legia pokonała Szachtar Donieck, decydująca była końcówka meczu. Jagiellonia zremisowała z RC Strasbourg

tkwl/X/legionisci.com

