Legia Warszawa znów została ukarana przez UEFA, tym razem za zdarzenia w wyjazdowym meczu Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck, który był rozgrywany w Krakowie. Polski klub ma zapłacić 25 tys. euro za… „prezentowanie przez kibiców treści nieodpowiednich dla wydarzeń sportowych”. Chodzi o transparent z napisem „Wołyń pamiętamy”, na którego wniesienie na stadion nie chciały się zgodzić władze klubu z Ukrainy.
Sam Szachtar Donieck dostał upomnienie za niedrożne ciągi komunikacyjne.
Na absurdalną decyzję UEFA, by karać finansowo kibiców Legii Warszawa za kultywowanie pamięci o Polakach zamordowanych na Wołyniu, zareagował na platformie X Sebastian Kaleta, poseł PiS.
UEFA ukarała Legię Warszawa karą 25 tys. euro grzywny za patriotyczną flagę Wołyń PamiętaMY. Taką samą karę dostali zwyrodniali kibole z Izraela, którzy przez 90 minut podle oczerniali Polskę, nazywając nas mordercami. Obrzydliwe
— ocenił Sebastian Kaleta.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/746368-legia-ukarana-przez-uefa-za-transparent-o-wolyniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.