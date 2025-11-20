pilne

Walka o mundial. Wiadomo z kim Polska zagra w półfinale baraży. Meczom z tym rywalem zawsze towarzyszyła gorąca atmosfera

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Albania będzie rywalem reprezentacji Polski w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. W przypadku zwycięstwa biało-czerwoni w decydującym spotkaniu zmierzą się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. „Nie możemy narzekać na losowanie. Jesteśmy faworytem w pierwszym spotkaniu i na własnym stadionie powinniśmy to wykorzystać,. Jest duża szansa, że te baraże ułożą się po naszej myśli” - powiedział na antenie TVP Sport selekcjoner Jan Urban, obecny na losowaniu w Zurychu.

Losowanie odbyło się w czwartek w siedzibie FIFA w Zurychu.

Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca, biało-czerwoni jako wyżej rozstawiony zespół zagra na własnym terenie. Finały czterech tzw. ścieżek zaplanowano na 31 marca 2026.

Ukraina z racji sytuacji politycznej i toczącej się na jej terenie wojny, wszystkie spotkania od ponad trzech lat rozgrywa za granicą. W fazie grupowej eliminacji przyszłorocznego mundialu rywali podjęła kolejno we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Nie jest jednak powiedziane, że w barażach też będzie korzystać z polskich obiektów.

Nie możemy narzekać”

Nie możemy narzekać na losowanie. Jesteśmy faworytem w pierwszym spotkaniu i na własnym stadionie powinniśmy to wykorzystać,. Jest duża szansa, że te baraże ułożą się po naszej myśli

— powiedział na antenie TVP Sport selekcjoner Jan Urban, obecny na losowaniu w Zurychu.

Rozgrywanie ewentualnego finału na wyjeździe traktował jako sprawę drugorzędną.

Grać obydwa spotkania u siebie, to byłoby chyba trochę za dużo szczęścia. W barażowym meczu finałowym, jeśli chcemy być na mistrzostwach świata, trzeba sobie poradzić - z takiego założenia wychodzę

— skomentował.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych