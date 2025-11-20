Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina albo Kosowo - jedna z tych czterech drużyn będzie rywalem polskich piłkarzy w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. Losowanie, które wyłoni też potencjalny zestaw par finałowych, odbędzie się o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu.
Biało-czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą powalczyć w barażach. Dwa wcześniejsze takie podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.
Reprezentacja Polski, jedna z 16 drużyn ze Starego Kontynentu, które wciąż mają szansę na występ przyszłorocznym turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie, będzie losowana z drugiego koszyka. Razem z biało-czerwonymi znalazły się w nim ekipy Walii, Czech i Słowacji.
Na kogo trafi Polska?
W półfinale dwuetapowych baraży Polacy trafią na jednego z rywali z trzeciego koszyka: Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę albo Kosowo. To spotkanie rozegrają na pewno 26 marca na własnym terenie, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie.
W przypadku zwycięstwa, w finale (31 marca), którego gospodarz zostanie wskazany poprzez losowanie, ich rywalem będzie jedna z reprezentacji z pierwszego, teoretycznie najsilniejszego koszyka z Włochami, Danią, Turcją i Ukrainą, bądź zespół z czwartego, ustanowionego na podstawie wyników ostatniej edycji Ligi Narodów, do którego trafiły: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, a także Irlandia Północna.
Losowanie wyłoni cztery tzw. ścieżki barażowe, po cztery ekipy każda. Na mundial awansują ich zwycięzcy. W obu etapach rozstrzygnięcia nastąpią w jednym spotkaniu, czyli możliwe będą dogrywki czy konkursy rzutów karnych.
Do Zurychu udała się trzyosobowa delegacja PZPN z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim, selekcjonerem Janem Urbanem i dyrektorem reprezentacji Adrianem Mierzejewskim.
Losowanie baraży rozpocznie się o godz. 13.
Poza schematem rywalizacji w Europie, w Zurychu zostaną wyłonione dwie „ścieżki” w barażowym miniturnieju interkontynentalnym, który także w marcu zostanie rozegrany w Meksyku, a stawką będą dwie przepustki na mundial. Jako najwyżej spośród uczestników notowane w rankingu FIFA rozstawione zostały drużyny Iraku i Demokratycznej Republiki Konga, a poza tym zagrają Jamajka, Boliwia, Surinam i Nowa Kaledonia.
W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Podział na koszyki drużyn europejskich: 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna
Uczestnicy miniturnieju interkontynentalnego: - rozstawieni: Demokratyczna Republika Konga, Irak - nierozstawieni: Jamajka, Boliwia, Surinam i Nowa Kaledonia
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/746169-to-z-tymi-zespolami-polska-moze-zagrac-w-barazach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.