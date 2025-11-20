To z tymi zespołami reprezentacja Polski może zagrać w barażach! Losowanie już dzisiaj w Zurychu

Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina albo Kosowo - jedna z tych czterech drużyn będzie rywalem polskich piłkarzy w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. Losowanie, które wyłoni też potencjalny zestaw par finałowych, odbędzie się o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu.

Biało-czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą powalczyć w barażach. Dwa wcześniejsze takie podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.

Reprezentacja Polski, jedna z 16 drużyn ze Starego Kontynentu, które wciąż mają szansę na występ przyszłorocznym turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie, będzie losowana z drugiego koszyka. Razem z biało-czerwonymi znalazły się w nim ekipy Walii, Czech i Słowacji.

Na kogo trafi Polska?

W półfinale dwuetapowych baraży Polacy trafią na jednego z rywali z trzeciego koszyka: Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę albo Kosowo. To spotkanie rozegrają na pewno 26 marca na własnym terenie, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie.

W przypadku zwycięstwa, w finale (31 marca), którego gospodarz zostanie wskazany poprzez losowanie, ich rywalem będzie jedna z reprezentacji z pierwszego, teoretycznie najsilniejszego koszyka z Włochami, Danią, Turcją i Ukrainą, bądź zespół z czwartego, ustanowionego na podstawie wyników ostatniej edycji Ligi Narodów, do którego trafiły: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, a także Irlandia Północna.

Losowanie wyłoni cztery tzw. ścieżki barażowe, po cztery ekipy każda. Na mundial awansują ich zwycięzcy. W obu etapach rozstrzygnięcia nastąpią w jednym spotkaniu, czyli możliwe będą dogrywki czy konkursy rzutów karnych.

Do Zurychu udała się trzyosobowa delegacja PZPN z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim, selekcjonerem Janem Urbanem i dyrektorem reprezentacji Adrianem Mierzejewskim.

Losowanie baraży rozpocznie się o godz. 13.

Poza schematem rywalizacji w Europie, w Zurychu zostaną wyłonione dwie „ścieżki” w barażowym miniturnieju interkontynentalnym, który także w marcu zostanie rozegrany w Meksyku, a stawką będą dwie przepustki na mundial. Jako najwyżej spośród uczestników notowane w rankingu FIFA rozstawione zostały drużyny Iraku i Demokratycznej Republiki Konga, a poza tym zagrają Jamajka, Boliwia, Surinam i Nowa Kaledonia.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Podział na koszyki drużyn europejskich: 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Uczestnicy miniturnieju interkontynentalnego: - rozstawieni: Demokratyczna Republika Konga, Irak - nierozstawieni: Jamajka, Boliwia, Surinam i Nowa Kaledonia

