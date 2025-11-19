Piłkarska reprezentacja Polski będzie losowana w czwartek z drugiego koszyka w barażach o awans na mundial 2026. Biało-czerwoni mieli szansę na pierwszy, ale niekorzystny dla nich okazał się wynik wtorkowego meczu, w którym Szkocja pokonała Danię 4:2.
Kadra Jana Urbana zakończyła zmagania w grupie G już w poniedziałek, gdy po zaciętym meczu pokonała na wyjeździe Maltę 3:2. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w tabeli, oznaczające udział w marcowych barażach. Z pierwszego bezpośredni awans do mistrzostw świata wywalczyła Holandia.
We wtorek Polska czekała na wyniki w innych grupach pod kątem swojego rozstawienia w barażach. Jeden z dwóch najistotniejszych rezultatów okazał się korzystny - Austria zremisowała w Wiedniu z Bośnią i Hercegowiną 1:1, co oznaczało, że gospodarze awansowali bezpośrednio z grupy H i nie muszą grać w barażach (w przypadku porażki losowani byliby z 1. koszyka).
Gorszym z punktu widzenia polskich kibiców rezultatem zakończyło się sędziowane przez Szymona Marciniaka spotkanie grupy C w Glasgow, gdzie Szkocja pokonał Danię 4:2, strzelając dwa gole w doliczonym czasie (goście grali od 61. minuty w dziesiątkę).
To oznaczało, że Szkoci wywalczyli przepustki na mundial, a Duńczycy będą rywalizować w barażach i jednocześnie „wypchnęli” biało-czerwonych z pierwszego koszyka.
O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w barażach 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.
W pierwszym koszyku - oprócz Danii - będą Włochy, Turcja i Ukraina, w drugim Polska, Walia, Czechy i Słowacja, w trzecim Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, a w czwartym - „ligonarodowym” - Szwecja (tylko 2 pkt w sześciu meczach eliminacji), Rumunia, Macedonia Północna oraz Irlandia Północna.
Oficjalne będzie to potwierdzone przez Międzynarodową Federację Piłkarską 19 listopada, gdy zostanie opublikowany najnowszy ranking FIFA.
Zaplanowane na 20 listopada w Zurychu losowanie (godz. 13) ustali cztery tzw. ścieżki barażowe; do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach ekipa z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej ścieżki, przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.
Potencjalni rywale
Na razie wiadomo więc na pewno, że Polska zagra w półfinale barażowym u siebie z jedną z drużyn 3. koszyka, czyli: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.
Mecze barażowe zaplanowano na 26 (półfinały) i 31 marca.
W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Polscy piłkarze po raz trzeci z rzędu zagrają w barażach o awans do wielkiej imprezy. Dotychczasowe próby były udane, dzięki czemu wystąpili na mundialu 2022 w Katarze i na Euro 2024 w Niemczech.
Podział na koszyki:
Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina
Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja
Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna
KK/PAP
