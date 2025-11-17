Czy szef MSWiA odpowie? „Panie Kierwinski – proszę nie zasłaniać się pogłosem tylko wytłumaczyć, dlaczego pańskie służby zabroniły kibicom reprezentacji Polski zaprezentowania oprawy na meczu w Warszawie – a 2 dni później te same służby pozwoliły na taką oprawę kibicom reprezentacji Ukrainy (również w Warszawie)” - zapytał w sieci poseł PiS Paweł Jabłoński.
Tak potraktowano polskich kibiców
Nie milkną echa sytuacji z odmową wpuszczenia polskich kibiców z patriotyczną sektorówką na mecz biało-czerwonych z Holandią na PGE Narodowym. Przypomnijmy, wielki baner przedstawiał orła na tle barw narodowych, wraz z napisem „DO BOJU POLSKO!”.
Ukraińscy kibice już mogli
Tymczasem wczoraj piłkarska reprezentacja Ukrainy wystąpiła na stadionie Legii, w meczu z Islandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. I jak pokazano w sieci, ukraińscy kibice… zaprezentowali swoją oprawę o silnej antyrosyjskiej wymowie. Był transparent z napisem „FCK PTN”, ale także sektorówka przedstawiająca ukraińskiego żołnierza na tle płonącego Placu Czerwonego w Moskwie.
Pytanie do Kierwińskiego
To musiało zrodzić pytania…
— wezwał poseł PiS Paweł Jabłoński.
— wezwał poseł PiS Paweł Jabłoński.
Dla jasności: oprawa ukraińska bardzo dobra – i dobrze, że została zaprezentowana bez żadnych przeszkód. Pytanie: co Kierwińskiemu i jego służbom przeszkadzało w POLSKIEJ oprawie. Piłka nożna dla kibiców!
— dodał polityk opozycji.
