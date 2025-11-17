Ukraińcy mogli, Polacy nie. Pytanie do Kierwińskiego o oprawę kibiców. Jabłoński: "Proszę nie zasłaniać się pogłosem tylko wytłumaczyć"

Sprawdź Na zdj. ukraiński piłkarz Illia Zabarnyi (C) cieszy się ze zwycięstwa po meczu eliminacyjnego grupy D piłkarskich mistrzostw świata z Islandią / autor: PAP/Piotr Nowak, X/Paweł Jabłoński
Na zdj. ukraiński piłkarz Illia Zabarnyi (C) cieszy się ze zwycięstwa po meczu eliminacyjnego grupy D piłkarskich mistrzostw świata z Islandią / autor: PAP/Piotr Nowak, X/Paweł Jabłoński

Czy szef MSWiA odpowie? „Panie Kierwinski – proszę nie zasłaniać się pogłosem tylko wytłumaczyć, dlaczego pańskie służby zabroniły kibicom reprezentacji Polski zaprezentowania oprawy na meczu w Warszawie – a 2 dni później te same służby pozwoliły na taką oprawę kibicom reprezentacji Ukrainy (również w Warszawie)” - zapytał w sieci poseł PiS Paweł Jabłoński.

Tak potraktowano polskich kibiców

Nie milkną echa sytuacji z odmową wpuszczenia polskich kibiców z patriotyczną sektorówką na mecz biało-czerwonych z Holandią na PGE Narodowym. Przypomnijmy, wielki baner przedstawiał orła na tle barw narodowych, wraz z napisem „DO BOJU POLSKO!”.

Ukraińscy kibice już mogli

Tymczasem wczoraj piłkarska reprezentacja Ukrainy wystąpiła na stadionie Legii, w meczu z Islandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. I jak pokazano w sieci, ukraińscy kibice… zaprezentowali swoją oprawę o silnej antyrosyjskiej wymowie. Był transparent z napisem „FCK PTN”, ale także sektorówka przedstawiająca ukraińskiego żołnierza na tle płonącego Placu Czerwonego w Moskwie.

Pytanie do Kierwińskiego

To musiało zrodzić pytania…

Panie Kierwinski – proszę nie zasłaniać się pogłosem tylko wytłumaczyć, dlaczego pańskie służby zabroniły kibicom reprezentacji Polski zaprezentowania oprawy na meczu w Warszawie – a 2 dni później te same służby pozwoliły na taką oprawę kibicom reprezentacji Ukrainy (również w Warszawie)

— wezwał poseł PiS Paweł Jabłoński.

Dla jasności: oprawa ukraińska bardzo dobra – i dobrze, że została zaprezentowana bez żadnych przeszkód. Pytanie: co Kierwińskiemu i jego służbom przeszkadzało w POLSKIEJ oprawie. Piłka nożna dla kibiców!

— dodał polityk opozycji.

olnk/X/wPolityce.pl

