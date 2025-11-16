Piłkarze reprezentacji Portugalii pokonali u siebie Armenię aż 9:1 i wywalczyli awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Gospodarze grali w Porto bez pauzującego za czerwoną kartkę Cristiano Ronaldo. Drugie miejsce w grupie F, po zwycięstwie 3:2 nad Węgrami, zajęła Irlandia i zagra w barażach.
Po trzy bramki na Estadio do Dragao zdobyli Joao Neves oraz Bruno Fernandes (dwie z rzutów karnych), a po jednej Renato Veiga, Goncalo Ramos i w doliczonym czasie gry Francisco Conceicao.
Goście odpowiedzieli tylko trafieniem Eduarda Spertsjana w 18. minucie - wówczas na 1:1, ale już do przerwy było 5:1 dla Portugalii.
Ronaldo nie mógł zagrać, ponieważ w czwartkowym meczu z Irlandią (0:2) został ukarany czerwoną kartką.
Portugalia zdobyła w eliminacjach 13 punktów w sześciu meczach. Walka o drugie miejsce w czterozespołowej grupie F była bardzo zacięta i rozstrzygnęła się w bezpośrednim meczu Węgrów z Irlandczykami w Budapeszcie.
Gospodarzom wystarczył remis, do 80. minuty prowadzili 2:1, ale wówczas stracili gola na 2:2, a kolejnego w… doliczonym czasie gry (90+6.) i ulegli rywalom 2:3. Wszystkie bramki dla Irlandii zdobył napastnik AZ Alkmaar Troy Parrott.
10 punktów Irlandii
Irlandia zakończyła rywalizację w grupie z dorobkiem 10 pkt, a Węgry, które spadły na trzecie miejsce - z ośmioma. Ostatnie miejsce zajęła Armenia – 3.
Portugalczycy polecą więc na mundial, zaś Irlandczycy poszukają swojej szansy w barażach.
Już wcześniej bezpośredni awans z Europy wywalczyli Anglicy, Francuzi i Chorwaci.
Europa wyśle na mundial w sumie 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio, a ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.
Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.
mly/PAP
