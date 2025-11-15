Piłkarze Hiszpanii są bardzo blisko awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata, po wyjazdowym zwycięstwie nad Gruzją 4:0, podobnie jak Belgowie, mimo remisu w Kazachstanie 1:1. Do niespodzianki doszło w Kopenhadze, gdzie Dania zremisowała z Białorusią 2:2.
W Tbilisi dwie bramki dla Hiszpanii zdobył Mikel Oyarzabal, a po jednej Martin Zubimendi i Ferran Torres. Mistrzowie Europy wygrali wszystkie pięć meczów i mają imponujący bilans bramkowy 19-0. To praktycznie gwarantuje im bilety na mundial, choć matematyczne szanse zachowuje druga w tabeli grupy E Turcja, która pokonała Bułgarię 2:0. We wtorek, na zakończenie eliminacji, Hiszpanie podejmą w Sewilli Turków, których rozgromili na wyjeździe 6:0.
Dziś kropkę nad i mogli postawić Belgowie, ale stracili punkty w Astanie. Niewiele to zmienia w ich sytuacji, bowiem w ostatniej kolejce będą gościć dostarczający punkty rywalom w grupie J Liechtenstein.
Bliscy awansu są Austriacy, którzy wygrali na Cyprze 2:0 po golach Marko Arnautovica. W drugim meczu grupy H Bośnia i Hercegowina wygrała u siebie z Rumunią 3:1 i może jeszcze zająć a pierwsze miejsce - warunkiem jest wygrana z Austrią we wtorek w Wiedniu.
Do zaskakujących rozstrzygnięć doszło w grupie C, w której potknęły się walczące o bezpośredni awans reprezentacje Danii i Szkocji. Duńczycy zremisowali w Kopenhadze z Białorusią 2:2, którą rozgromili na wyjeździe 6:0, natomiast Szkoci przegrali w Pireusie z Grecją 2:3. W tabeli Dania ma punkt przewagi nad Szkocją. Obie drużyny spotkają się w ostatniej kolejce w Glasgow.
W grupie B pewnym krokiem zmierzają na mundial Szwajcarzy. W sobotę pokonali w Genewie Szwecję 4:1 i w tabeli wyprzedzają o trzy punkty Kosowo, przy czym mają bardzo dobry bilans bramkowy 13-1. Kosowo, po wyjazdowym zwycięstwie nad Słowenią 2:0, zachowuje minimalne szanse i w ostatniej kolejce będzie podejmować Helwetów.
Ostatnie mecze grupowe eliminacji do MŚ
Jutro rozpocznie się ostatnia seria grupowych meczów eliminacyjnych w Europie. Awans dotychczas wywalczyły tylko trzy drużyny: Anglia, Francja i Chorwacja. Polska, po remisie w piątek w Warszawie z Holandią, wystąpi prawdopodobnie w barażach. W poniedziałek w ostatniej kolejce zespół Jana Urbana zagra na wyjeździe z Maltą.
Europa wyśle na mundial 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansują bezpośrednio, a ekipy z drugich pozycji trafią do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.
Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/745853-hiszpania-blisko-awansu-na-ms-niespodzianka-w-kopenhadze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.