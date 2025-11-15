Szef stowarzyszenia kibicowskiego „To my Polacy” Mateusz Pilecki podzielił się informacjami, jakie otrzymał od członka PZPN. Sprawa dotyczy wczorajszego meczu na Stadionie Narodowym pomiędzy Polską a Holandią. Pilecki powiedział, że z MSWiA poszedł sygnał, iż PZPN ma odmówić współpracy z kibicami, w innym wypadku związek piłkarski będzie mieć problemy… „To było info od kogoś z MSWiA do kogoś w PZPN. Czy tak zachowują się ludzie u władzy? Czy tak powinno być? Ile jest tym zasłony dymnej ze strony PZPN? Nie wiem, oni tak to tłumaczyli. Jak dla mnie to wynika jasno, że ci ludzie po prostu boją się zjednoczonych ludzi. Będą próbowali to rozbić, a my będziemy próbowali pokazywać im, że nas nie rozbiją” - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Kanału Sportowego.
Nie milkną echa wczorajszej sytuacji z odmową wpuszczenia kibiców z patriotyczną sektorówką na mecz Polski z Holandią. Wielu Polaków musiało zostać przed Stadionem Narodowym. W 58. minucie spotkania sędzia Maurizio Mariani był zmuszony przerwać rozgrywkę, ponieważ z trybun na plac gry poleciały race. Był to kibicowski protest na zakaz wniesienia patriotycznej sektorówki.
O sprawę został zapytany szef stowarzyszenia „To my Polacy” Mateusz Pilecki.
Rac nie miało tam żadnych być. Gdyby strona A i strona B, gdzie stroną A jest PZPN, my jesteśmy stroną B, dotrzymały ustaleń, powiedzmy, jeszcze jest policja jako strona C, to ta sytuacja nie miałaby miejsca. Tak naprawdę ludzie, którzy zarządzili tym zakazem, rzucili te race, tyle że naszymi rękoma
— powiedział na antenie Kanału Sportowego.
„Boją się zjednoczonych ludzi”
Pilecki podzielił się również ciekawymi informacjami z PZPN.
Dostaliśmy też informacje już bez personaliów w trakcie tych rozmów przy wnoszeniu tej oprawy, że jeśli dogadacie się z kibolami, to was zniszczymy. To było info od kogoś z MSWiA do kogoś w PZPN. Czy tak zachowują się ludzie u władzy? Czy tak powinno być? Ile jest tym zasłony dymnej ze strony PZPN? Nie wiem, oni tak to tłumaczyli. Jak dla mnie to wynika jasno, że ci ludzie po prostu boją się zjednoczonych ludzi. Będą próbowali to rozbić, a my będziemy próbowali pokazywać im, że nas nie rozbiją
— poinformował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/745819-mswia-grozilo-pzpn-ws-kibicow-i-oprawy-zniszczymy-was
