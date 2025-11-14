Na zwycięstwo z Holandią jeszcze będziemy musieli poczekać. Remis w meczu z "Pomarańczowymi". Polacy zapewnili sobie udział w barażach

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Leszek Szymański
autor: PAP/Leszek Szymański

Polska zremisowała z Holandią 1:1 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki zdobyli Jakub Kamiński i Memphis Depay. „Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje!” - napisał po meczu prezydent Karol Nawrocki.

Polacy przeprowadzili skuteczny kontratak w 42. min meczu z Holandią. Robert Lewandowski posłał prostopadłe podanie do Jakuba Kamińskiego, którzy strzelił trzeciego gola w 26. występie w reprezentacji. Piłkarz FC Koeln posłał piłkę między nogami holenderskiego bramkarza Barta Verbruggena.

Na początku drugiej połowy wyrównał Memphis Depay, który wykorzystał błąd bramkarza Kamila Grabary i zanotował 55. trafienie w reprezentacji Holandii.

Wcześniej w grupie G Finlandia przegrała w Helsinkach z Maltą 0:1. Finowie przeważali, ale dobrze dysponowany był bramkarz Henry Bonello. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 82. minucie, gdy Jake Grech zdobył bramkę, która zapewniła Maltańczykom pierwsze zwycięstwo w eliminacjach.

Porażka Finlandii oznacza, że Polacy są już pewni udziału w barażach i mają już tylko teoretyczne szanse na bezpośredni awans. Aby tego dokonać w poniedziałek muszą wysoko pokonać na wyjeździe Maltę i liczyć na to, że Holandia dozna dotkliwej porażki z Litwą. Wszystko wskazuje na to, że biało-czerwoni w marcu zagrają w barażach.

Polska - Holandia 1:1 (1:0).

Bramki: dla Polski - Jakub Kamiński (43); dla Holandii - Memphis Depay (47).

Żółte kartki: Polska - Piotr Zieliński, Jan Ziółkowski; Holandia - Jan Paul van Hecke.

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 56 278.

Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje!

— napisał prezydent Nawrocki.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych