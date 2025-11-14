Reprezentacja Polski U-21 po stojącym na bardzo dobrym poziomie meczu eliminacji MME pokonała w Szczecinie rówieśników z Włoch 2:1, odwracając losy spotkania w samej końcówce. „To spotkanie, to było coś więcej, niż tylko mecz” - ocenił selekcjoner Polaków Jerzy Brzeczek.
Jestem ogromnie zadowolony z tego zwycięstwa. Zwłaszcza że w drugiej połowie długimi chwilami cierpieliśmy. To efekt tego, co się działo w pierwszej części. Zagraliśmy ostrym pressingiem, utrzymywaliśmy bardzo wysokie tempo gry. To musiało skutkować przestojami. Impuls do przejęcia inicjatywy dali zmiennicy. Ale to nie jest przypadek. To kolejny mecz, gdy rezerwowi odgrywają znaczące role. W tym jest nasza siła. Ćwiczymy to od pierwszego zgrupowania
— ocenił szkoleniowiec polskiej reprezentacji.
Przebieg meczu
Brzęczek miał jednak pretensje do swoich graczy o to, że w drugiej części zbyt często tracili piłkę.
I to był chyba przełomowy element w naszej grze. W pewnym momencie zaczęliśmy grać dokładnie. Rezerwowi dali impuls do ataku i odzyskaliśmy kontrolę nad meczem. W efekcie zdobyliśmy zwycięską bramkę
— zaznaczył Michał Gurgul, obrońca drużyny Brzęczka.
Zanim ta padła, Polacy musieli doprowadzić do remisu, a stało się to po fenomenalnej akcji Jana Faberskiego, który po rajdzie przez pół boiska idealnie wyłożył piłkę Wiktorowi Bogaczowi.
Podczas porannego spaceru powiedziałem Jankowi, że ma być gotowy do gry, bo na pewno w tym meczu wejdzie na boisko i strzeli bramkę, albo będzie miał asystę. Jan to zawodnik nietuzinowy, mający niesamowite umiejętności techniczne. Ta akcja, to był właśnie cały Jan
— opowiadał Brzęczek.
Komplet punktów
Polacy z kompletem punktów plasują się na czele grupy E eliminacji MME. Za cztery dni grają kolejne spotkanie z Macedonią Północną.
Zapewniam, że po takim zwycięstwie nie będziemy mieli problemów z koncentracją na kolejnego rywala. To zwycięstwo doda nam pewności siebie przed kolejnymi meczami
— przekonywał Gurgul.
Mamy 15 punktów na koncie, ale to jeszcze za mało, by wygrać eliminacje. Po pięciu meczach żadna drużyna nie była już tą wyjątkową
— studził entuzjazm selekcjoner młodych Polaków.
as/PAP
