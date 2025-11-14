„Służby mundurowe nie zezwoliły kibicom na wniesienie patriotycznej oprawy na mecz Polski z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. „Od polskich grup kibicowskich dowiedziałam się, że rządzący zablokowali oprawę w rewanżu za krytykę Tuska przez kibiców podczas meczu Polski z Litwą” - wskazała Ewa Zajączkowska, europosłanka Konfederacji. „Została przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa, wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały naprawdę długo” - powiedział Mateusz Pilecki ze Stowarzyszenia „To my kibice”.
Pilecki w rozmowie z Dominikiem Piechotą dla Kanału Sportowego opowiedział o tym, że nie wydano zgody na patriotyczną oprawę na meczu reprezentacji Polski.
Z jakiegoś nieznanego nam powodu zostaliśmy wręcz zdeptani. Została przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa, wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały naprawdę długo. Dowiedzieliśmy się dzisiaj po południu, że nie będzie gniazda, że nie będzie możliwości wniesienia oprawy i że jest to decyzja służb mundurowych
— wskazał.
Dla nas jest ona zupełnie niezrozumiała, bo miało to być wielkie patriotyczne święto - pojednanie wszystkich ludzi, wszystkich kibiców z całej Polski w jednym miejscu, stanięcie brat obok brata, siostra obok siostry
— dodał.
Tam mogło być napisane cokolwiek i tak to była po prostu odgórna decyzja, że czegokolwiek byśmy nie chcieli wnieść, to i tak tego nie wniesiemy
— zaznaczył.
Na facebookowym profilu „Polska Scena Kibicowska” opublikowano post, w którym zaprezentowano oprawę, która miała pojawić się na dzisiejszym meczu.
Tak miała wyglądać oprawa kibiców na dzisiejszym meczu reprezentacji. Miała bo nie zostala wpuszczona przez policję, podobnie jak 250 biało-czerwonych flag
— czytamy.
Cyrk ekipy Tuska
Więcej informacji przekazała Ewa Zajączkowska, europosłanka Konfederacji.
Cyrk ekipy Tuska na meczu reprezentacji Polski z Holandią! Służby mundurowe zdecydowały, że nie wpuszczą na stadion pięknej, patriotycznej oprawy polskich kibiców!
— napisała.
Od polskich grup kibicowskich dowiedziałam się, że rządzący zablokowali oprawę w rewanżu za krytykę Tuska przez kibiców podczas meczu Polski z Litwą. ŻENADA. Najpierw ścigają polskich patriotów, którzy korzystają z rac na Marszu Niepodległości (choć politycy Tuska sami je odpalali na własnych wydarzeniach!), a teraz nie chcą wpuścić polskich kibiców z patriotyczną oprawą na stadion, tylko dlatego, że powiedzieli kilka słów prawdy o władzy. Tak was to zabolało? Mali ludzie
— dodała.
Mam taki apel - przestańcie się kompromitować, przestańcie stosować swoją durną cenzurę i dopuśćcie patriotyczną oprawę na stadion. Niech doping dla polskiej kadry będzie jak najlepszy! Piłka nożna dla kibiców!
— wskazała.
