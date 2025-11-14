Z Kamilem Grabarą w bramce i parą środkowych obrońców Tomasz Kędziora - Jan Ziółkowski rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski o godz. 20.45 mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie. Biało-czerwonych z trybunał będzie wspierał prezydent Karol Nawrocki. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny - podkreślił Nawrocki.
Skład na Holandię
Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.
W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim.
Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.
Skład Polski na mecz z Litwą: Kamil Grabara - Matty Cash, Jan Ziółkowski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś - Robert Lewandowski (kapitan).
Prezydent na trybunach
Biało-czerwonych z trybunał będzie wspierał prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa poinformowała o tym podczas spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.
Dzisiaj jest mecz Polska-Holandia, na który jadę, czyli prosto z Mińska (Mazowieckiego) na mecz Polska-Holandia. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny
— podkreślił Nawrocki.
Jak dodał, „za wszystkie sprawy sportowe w Kancelarii Prezydenta odpowiada niezastąpiony pan minister Łukasz Witek”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/745773-znamy-wyjsciowy-sklad-na-holandie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.