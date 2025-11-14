Znamy wyjściowy skład na Holandię! Zmiany w bramce i obronie. Biało-czerwonych z trybun wspierać będzie prezydent Nawrocki

Z Kamilem Grabarą w bramce i parą środkowych obrońców Tomasz Kędziora - Jan Ziółkowski rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski o godz. 20.45 mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie. Biało-czerwonych z trybunał będzie wspierał prezydent Karol Nawrocki. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny - podkreślił Nawrocki.

Skład na Holandię

Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.

W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim.

Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.

Skład Polski na mecz z Litwą: Kamil Grabara - Matty Cash, Jan Ziółkowski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś - Robert Lewandowski (kapitan).

Prezydent na trybunach

Biało-czerwonych z trybunał będzie wspierał prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa poinformowała o tym podczas spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.

Dzisiaj jest mecz Polska-Holandia, na który jadę, czyli prosto z Mińska (Mazowieckiego) na mecz Polska-Holandia. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny

— podkreślił Nawrocki.

Jak dodał, „za wszystkie sprawy sportowe w Kancelarii Prezydenta odpowiada niezastąpiony pan minister Łukasz Witek”.

kk/PAP

