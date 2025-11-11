Wideo

Piękne świadectwo! Lewandowski: Jestem dumny z bycia Polakiem. Wielokrotnie za granicą mówiłem o tym, jak w Polsce jest bezpiecznie

  • opublikowano:
Sprawdź Robert Lewandowski / autor: PAP/Piotr Nowak
Robert Lewandowski / autor: PAP/Piotr Nowak

Jestem dumny z bycia Polakiem. Patrząc przez pryzmat naszej historii, to, ile lat byliśmy pod zaborami, odzyskanie Niepodległości… Wielokrotnie za granicą poruszałem temat tego, jak w Polsce jest bezpiecznie i jak się rozwijamy na różnych płaszczyznach” - powiedział na konferencji prasowej Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski zabrał głos podczas konferencji prasowej kadry narodowej w kontekście dzisiejszego Święta Niepodległości.

Jestem dumny z bycia Polakiem. Patrząc przez pryzmat naszej historii, to, ile lat byliśmy pod zaborami, odzyskanie Niepodległości… Wielokrotnie za granicą poruszałem temat tego, jak w Polsce jest bezpiecznie i jak się rozwijamy na różnych płaszczyznach. To jest zauważalne za granicą

— mówił Lewandowski.

Reklama Polski

Kapitan Biało-Czerwonych zapewnił, że zawsze potwierdza w rozmowach z różnymi ludźmi na świecie, że w Polsce jest bezpiecznie.

Osoby z różnych krajów pytają mnie, czy u nas faktycznie tak to wygląda. I jest mi miło, że mogę mówić, że tak - to, co czytają o Polsce w zagranicznych mediach, jest prawdą

— powiedział Robert Lewandowski.

maz/X

