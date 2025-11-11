„Jestem dumny z bycia Polakiem. Patrząc przez pryzmat naszej historii, to, ile lat byliśmy pod zaborami, odzyskanie Niepodległości… Wielokrotnie za granicą poruszałem temat tego, jak w Polsce jest bezpiecznie i jak się rozwijamy na różnych płaszczyznach” - powiedział na konferencji prasowej Robert Lewandowski.
Kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski zabrał głos podczas konferencji prasowej kadry narodowej w kontekście dzisiejszego Święta Niepodległości.
Jestem dumny z bycia Polakiem. Patrząc przez pryzmat naszej historii, to, ile lat byliśmy pod zaborami, odzyskanie Niepodległości… Wielokrotnie za granicą poruszałem temat tego, jak w Polsce jest bezpiecznie i jak się rozwijamy na różnych płaszczyznach. To jest zauważalne za granicą
— mówił Lewandowski.
Reklama Polski
Kapitan Biało-Czerwonych zapewnił, że zawsze potwierdza w rozmowach z różnymi ludźmi na świecie, że w Polsce jest bezpiecznie.
Osoby z różnych krajów pytają mnie, czy u nas faktycznie tak to wygląda. I jest mi miło, że mogę mówić, że tak - to, co czytają o Polsce w zagranicznych mediach, jest prawdą
— powiedział Robert Lewandowski.
