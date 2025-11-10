Bramkarz Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam i obrońca drugoligowego włoskiego Palermo Bartosz Bereszyński zostali dodatkowo powołani do kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą - poinformował PZPN.
Kochalski zastąpił w kadrze Łukasza Skorupskiego z włoskiej Bolonii, a Bereszyński zajął miejsce Jana Bednarka.
Na rozpoczęte w Warszawie zgrupowanie nie dotrze też napastnik Krzysztof Piątek z katarskiego Al-Duhail SC.
Wszystkich nieobecnych wyeliminowały kłopoty zdrowotne.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/745431-bereszynski-i-kochalski-dowolani-na-zgrupowanie-kadry
