Bereszyński i Kochalski dowołani na zgrupowanie reprezentacji Polski. Zastąpią kontuzjowanych zawodników

Bramkarz Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam i obrońca drugoligowego włoskiego Palermo Bartosz Bereszyński zostali dodatkowo powołani do kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą - poinformował PZPN.

Kochalski zastąpił w kadrze Łukasza Skorupskiego z włoskiej Bolonii, a Bereszyński zajął miejsce Jana Bednarka.

Na rozpoczęte w Warszawie zgrupowanie nie dotrze też napastnik Krzysztof Piątek z katarskiego Al-Duhail SC.

Wszystkich nieobecnych wyeliminowały kłopoty zdrowotne.

