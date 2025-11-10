Wideo

Sentymentalny powrót legendy na Camp Nou. Messi pojawił się na stadionie Barcelony - w tajemnicy. "Bardzo tęsknię"

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Lionel Messi przed meczem Inter Miami CF vs. Nashville SC / autor: PAP/EPA
Lionel Messi przed meczem Inter Miami CF vs. Nashville SC / autor: PAP/EPA

Lionel Messi w tajemnicy odwiedził zmodernizowane Camp Nou, stadion, na którym spędził najpiękniejsze lata kariery. Argentyńczyk przyznał, że wciąż tęskni za Barceloną i ma nadzieję jeszcze raz wystąpić w jej barwach - tym razem już na odnowionym obiekcie.

Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym bardzo tęsknię. Do miejsca, w którym byłem niezmiernie szczęśliwy, gdzie sprawiliście, że poczułem się tysiąc razy jak najszczęśliwszy człowiek na świecie

— napisał Messi w mediach społecznościowych, dołączając pięć swoich zdjęć i wideo.

Post opublikował wczoraj, ale do wizyty w Barcelonie doszło prawdopodobnie 7 listopada, na pierwszym otwartym dla publiczności treningu drużyny Hansiego Flicka na odnowionym Camp Nou.

Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, i nie tylko po to, by pożegnać się jako piłkarz, co nigdy nie było mi dane

— dodał 38-letni napastnik, który w weekend rozegrał mecz na Florydzie w barwach swojego aktualnego klubu - Interu Miami przeciwko Nashville (4:0). Strzelił dwa gole, czym przyczynił się do awansu do półfinału Konferencji Wschodniej MLS.

W sierpniu 2021 roku Messi opuścił Barcelonę, w której wychował się jako piłkarz. Deklarował, że chce pozostać, ale klub nie był już w stanie utrzymać jego pensji wynoszącej 60 milionów euro za sezon. Argentyńczyk dołączył do Paris Saint-Germain, a od 2023 reprezentuje Inter Miami.

Barcelona planuje 22 listopada rozegrać pierwszy oficjalny mecz na zmodernizowanym Camp Nou. Remont słynnego stadionu trwał od czerwca 2023 roku.

xyz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych