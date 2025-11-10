Lionel Messi w tajemnicy odwiedził zmodernizowane Camp Nou, stadion, na którym spędził najpiękniejsze lata kariery. Argentyńczyk przyznał, że wciąż tęskni za Barceloną i ma nadzieję jeszcze raz wystąpić w jej barwach - tym razem już na odnowionym obiekcie.
Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym bardzo tęsknię. Do miejsca, w którym byłem niezmiernie szczęśliwy, gdzie sprawiliście, że poczułem się tysiąc razy jak najszczęśliwszy człowiek na świecie
— napisał Messi w mediach społecznościowych, dołączając pięć swoich zdjęć i wideo.
Post opublikował wczoraj, ale do wizyty w Barcelonie doszło prawdopodobnie 7 listopada, na pierwszym otwartym dla publiczności treningu drużyny Hansiego Flicka na odnowionym Camp Nou.
Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, i nie tylko po to, by pożegnać się jako piłkarz, co nigdy nie było mi dane
— dodał 38-letni napastnik, który w weekend rozegrał mecz na Florydzie w barwach swojego aktualnego klubu - Interu Miami przeciwko Nashville (4:0). Strzelił dwa gole, czym przyczynił się do awansu do półfinału Konferencji Wschodniej MLS.
W sierpniu 2021 roku Messi opuścił Barcelonę, w której wychował się jako piłkarz. Deklarował, że chce pozostać, ale klub nie był już w stanie utrzymać jego pensji wynoszącej 60 milionów euro za sezon. Argentyńczyk dołączył do Paris Saint-Germain, a od 2023 reprezentuje Inter Miami.
Barcelona planuje 22 listopada rozegrać pierwszy oficjalny mecz na zmodernizowanym Camp Nou. Remont słynnego stadionu trwał od czerwca 2023 roku.
