Polska reprezentacja ma poważne problemy przed meczami z Holandią i Maltą. Jan Urban stracił trzech kontuzjowanych zawodników - Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka i Krzysztofa Piątka. Robert Lewandowski ma dołączyć do kadry w ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem przygotowań.
Skorupski (Bologna) i Bednarek (FC Porto) doznali urazów w weekendowych meczach ligowych swoich drużyn. Kłopoty ma również Piątek, napastnik Al-Duhail SC. Z informacji PAP potwierdzonych w dzisiejsze południe wynika, że cała trójka nie będzie mogła wystąpić w najbliższych spotkaniach kadry.
W godzinach popołudniowych PZPN ogłosi nazwiska zawodników powołanych w ich miejsce.
Tego dnia w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji. Pierwsze aktywności selekcjoner zaplanował jednak dopiero na jutro. Wówczas w konferencji prasowej, razem z Urbanem, ma wziąć udział Robert Lewandowski, który - według medialnych doniesień - na razie przebywa z krótką wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jak ustaliła PAP, 37-letni napastnik, zdobywca trzech bramek w ostatnim meczu Barcelony z Celtą Vigo na zgrupowanie ma dołączyć jutro około południa.
Mecz z Holandią i Maltą
14 listopada rywalem biało-czerwonych na PGE Narodowym będą Holendrzy, a 17 listopada czeka ich wyjazdowe spotkanie z Maltą.
Polscy piłkarze na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji zajmują drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.
Bezpośredni awans do przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.
