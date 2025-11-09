Robert Lewandowski zdobył trzy bramki dla Barcelony w wyjazdowym meczu 12. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej z Celtą Vigo. Polak ma siedem ligowych trafień w tym sezonie. Broniący tytułu Katalończycy, w składzie również z Wojciechem Szczęsnym, zwyciężyli 4:2.
W pierwszej połowie Lewandowski dwukrotnie dawał gościom prowadzenie: w 10. minucie wykorzystał rzut karny, a w 37. trafił do siatki po dośrodkowaniu Anglika Marcusa Rashforda. Celta potrafiła odpowiedzieć na oba te gole, a na listę strzelców wpisali się Sergio Carreira (12.) i Borja Iglesias (43.). Tuż przed przerwą na 3:2 dla Barcelony trafił Lamine Yamal (45+4.).
Swojego trzeciego gola Lewandowski zdobył w 74. minucie, tym razem głową po dośrodkowaniu Rashforda z rzutu rożnego. Było to trafienie ustalające wynik na 4:2. Na hat-tricka w jakimkolwiek meczu o stawkę Polak czekał od 6 października ubiegłego roku, kiedy trzykrotnie pokonał bramkarza Alaves (3:0).
Z siedmioma bramkami jest drugi w ligowej klasyfikacji strzelców, ex aequo z Argentyńczykiem Julianem Alvarezem z Atletico Madryt, ale do prowadzącego Francuza Kyliana Mbappe z Realu Madryt brakuje mu jeszcze sześciu.
Barcelona kończyła mecz w dziesiątkę, bo w doliczonym czasie drugiej połowy czerwoną kartkę za dwie żółte zobaczył Frenkie de Jong.
Obaj polscy piłkarze grali w niedzielę od pierwszej do ostatniej minuty. W końcówce Lewandowski zobaczył żółtą kartkę.
Poprzednio znalazł się on w wyjściowym składzie Barcelony 5 października w meczu z Sevillą (1:4) i wówczas nie wykorzystał rzutu karnego. Tydzień później rozegrał jeszcze 90 minut w spotkaniu Litwy z Polską. Biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 2:0, a Lewandowski zdobył jedną bramkę.
Później kapitan drużyny narodowej pauzował z powodu urazu uda, a do gry wrócił w poprzedni weekend - wszedł na 17 minut z ławki rezerwowych w starciu z Elche (3:1). Z kolei w środę rozegrał już 33 minuty z Club Brugge w Lidze Mistrzów (3:3).
Barcelona ma 28 punktów i odrobiła dwa do mającego 31 lidera - Realu Madryt. „Królewscy” we wcześniejszym niedzielnym meczu zremisowali bezbramkowo na stadionie lokalnego rywala z Rayo Vallecano. Rayo, które w czwartkowym meczu z Lechem Poznań w Lidze Konferencji do przerwy przegrywało 0:2, a zwyciężyło 3:2, ma 15 pkt i jest na 12. pozycji.
Trzecie miejsce zajmuje Villarreal - 26 pkt. W sobotę „Żółta Łódź Podwodna” wygrała na wyjeździe z Espanyolem Barcelona 2:0.
