Polscy hokeiści pokonali w Sosnowcu Wielką Brytanię 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) w swoim trzecim meczu turnieju Europejskiego Pucharu Narodów i wygrali zawody.

Polska - W. Brytania 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Bramka: Paweł Zygmunt (18). Kary: Polska – 2; W. Brytania – 8 minut.

Polska: Michał Kieler – Bartosz Ciura, Mateusz Bryk, Paweł Zygmunt, Dominik Paś, Sebastian Brynkus – Kamil Górny, Oliwier Kurnicki, Mateusz Michalski, Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk – Mateusz Zieliński, Bartosz Florczak, Jakub Ślusarczyk, Szymon Kiełbicki, Jakub Lewandowski – Adrian Jaworski, Kacper Maciaś, Łukasz Krzemień, Mikołaj Syty, Adrian Gromadzki.

W czwartek biało-czerwoni pokonali Włochów 4:2 (3:1, 1:0, 0:1), dzień później ulegli po dogrywce Słoweńcom 2:3 (2:1, 0:0, 0:1 – 0:1)

Wygrana Włochów ze Słowenią

We wcześniejszym spotkaniu Italia wygrała ze Słowenią 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Podczas sosnowieckiego turnieju w roli selekcjonera Polaków zadebiutował Fin Pekka Tirkkonen, na co dzień pracujący w GKS Tychy. Na początku października zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca.

Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów, kolejne odbędą się w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii.

Listopadowym turniejem Polacy rozpoczęli przygotowania do MŚ Dywizji 1A, które – też na sosnowieckim lodowisku - rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja 2026. Biało-czerwoni rywalizować w nich będą o awans do elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Wszyscy rywale Polaków w turnieju EPN wystąpią w najbliższych MŚ elity.

