Donald Trump chce, by nowy stadion drużyny Washington Commanders w stolicy USA nosił jego imię - poinformowała stacja ESPN. Według źródeł z Białego Domu prezydent Stanów Zjednoczonych miał wyrazić „osobiste zainteresowanie” objęciem patronatu nad powstającą areną.
Tego chce prezydent i prawdopodobnie tak będzie
— miał przekazać wysoko postawiony urzędnik Białego Domu w rozmowie z ESPN.
Stadion ma powstać do 2030 roku
Nowy stadion Commanders, którego budowa ma kosztować ok, 3,7 miliona dolarów, ma stanąć na miejscu areny RFK Stadium, gdzie występowali Washington Redskins w latach 1961-96. Zakończenie prac zaplanowano na 2030 rok.
Commanders obecnie w roli gospodarzy występują na Northwest Stadium w Landover, na przedmieściach Waszyngtonu.
