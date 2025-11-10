Donald Trump patronem stadionu NFL w Waszyngtonie? "Tego chce prezydent i prawdopodobnie tak będzie"

  • Sport
  • opublikowano:
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA

Donald Trump chce, by nowy stadion drużyny Washington Commanders w stolicy USA nosił jego imię - poinformowała stacja ESPN. Według źródeł z Białego Domu prezydent Stanów Zjednoczonych miał wyrazić „osobiste zainteresowanie” objęciem patronatu nad powstającą areną.

Tego chce prezydent i prawdopodobnie tak będzie

— miał przekazać wysoko postawiony urzędnik Białego Domu w rozmowie z ESPN.

Stadion ma powstać do 2030 roku

Nowy stadion Commanders, którego budowa ma kosztować ok, 3,7 miliona dolarów, ma stanąć na miejscu areny RFK Stadium, gdzie występowali Washington Redskins w latach 1961-96. Zakończenie prac zaplanowano na 2030 rok.

Commanders obecnie w roli gospodarzy występują na Northwest Stadium w Landover, na przedmieściach Waszyngtonu.

xyz/PAP

