Piłkarze Wisły Płock zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin 1:1 w 15. kolejce i odrobili tylko punkt do prowadzącego w ekstraklasie Górnika Zabrze, który w piątek uległ Zagłębiu Lubin 0:2. W niedzielę wiceliderem może zostać Jagiellonia Białystok.
To szósty z rzędu mecz Wisły bez porażki, ale beniaminek zdołał wygrać tylko dwa z nich. W sobotę musiał gonić wynik od czwartej minuty - na gola Portugalczyka Fabio Ronaldo odpowiedział dopiero w 77. reprezentant Wysp Owczych Andrias Edmundsson.
Z jednej strony tylko punkt w weekend, w którym lider nie zdobył ani jednego, może być niedosytem, z drugiej - trener Wisły Mariusz Misiura przyznał, że rywale mogli prowadzić do przerwy znacznie wyżej.
Gdyby Motor wykorzystał te sytuacje, które miał w pierwszej połowie, to trudno byłoby nam wrócić do meczu. (…) Zachowaliśmy rozsądek i potrafiliśmy wyszarpać w tym spotkaniu remis. Sztuką jest zdobyć choćby jeden punkt po słabszym meczu
— ocenił.
Wisła zgromadziła 26 punktów, o trzy mniej od Górnika, ale rozegrała od niego o jedno spotkanie mniej. W niedzielę mająca 24 pkt Jagiellonia, także z jedną zaległością, zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Motor zgromadził 16 pkt i jest na 14. pozycji.
Zwycięstwo Lechii
Na początek sobotnich zmagań znajdująca się w strefie spadkowej Lechia wygrała w Gdańsku z Widzewem 2:1. Obie bramki dla gospodarzy - w tym tę decydującą, w szóstej doliczonej minucie drugiej połowy, zdobył Tomas Bobcek. Słowak z dziewięcioma trafieniami objął prowadzenie w ligowej klasyfikacji strzelców.
Lechia powiększyła dorobek do 13 punktów (na boisku wywalczyła 18, ale ma odjęte pięć za nieprawidłowości finansowe) i jest trzecia od końca. Widzew zgromadził 17 i zajmuje 11. pozycję.
Z kolei w ostatnim meczu tego dnia drugie zwycięstwo w sezonie odniósł Piast Gliwice, który w derbach Śląska pokonał na wyjeździe GKS Katowice 3:1. Dzięki temu opuścił ostatnie miejsce w tabeli kosztem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Beniaminek ma do tego o jeden mecz rozegrany więcej.
Wczoraj Górnik doznał pierwszej porażki od 30 sierpnia, ulegając na wyjeździe Zagłębiu Lubin 0:2. Prowadzenie gospodarzom w 13. minucie dał Portugalczyk Leonardo Rocha, który wykorzystał błąd bramkarza Górnika. Wynik w 50. ustalił Filip Kocaba strzałem tuż zza pola karnego.
Trener lidera Michal Gasparik nie krył rozczarowania końcowym wynikiem.
Wiedzieliśmy, że to trudny teren. Decydujący był pierwszy gol, bo później Zagłębie mogło grać, jak chciało, a nie jak my chcieliśmy. Straciliśmy gole po własnych błędach. W pierwszej połowie nasza gra nie była zła, ale nie potrafiliśmy wykorzystać swoich sytuacji. Takie mecze, z takim rywalem trzeba zagrać „na zero z tyłu”, bo później ciężko odwrócić wynik
— przyznał słowacki szkoleniowiec.
Porażka Cracovii
W drugim piątkowym meczu Cracovia przegrała na wyjeździe z Radomiakiem Radom 0:3. „Pasy” jeszcze we wrześniu były wiceliderem, ale z sześciu ostatnich spotkań wygrały tylko jedno. Obecnie są na piątej pozycji z 22 punktami.
Tyle samo ma czwarty Radomiak, dla którego gole w drugiej połowie zdobyli Angolczyk Capita, Jan Grzesik i Szwajcar Roberto Alves. Goncalo Feio w dwóch spotkaniach w roli trenera radomian zdobył komplet punktów.
Na niedzielę, oprócz meczu Jagiellonii z Pogonią, zaplanowano spotkania Korony Kielce z Rakowem Częstochowa, Legii Warszawa z Bruk-Betem oraz Arki Gdynia z broniącym tytułu Lechem Poznań.
Ze względu na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowania drużyn narodowych przed kolejną serią spotkań eliminacji mistrzostw świata tym razem na ten dzień nie zaplanowano żadnych spotkań.
