„Członkowie irlandzkiej federacji piłkarskiej (FAI) przyjęli uchwałę, w której zobowiązali zarząd do złożenia formalnego wniosku do UEFA o natychmiastowe zawieszenie Izraela w europejskich rozgrywek klubowych i międzynarodowych” - poinformowało źródło agencji Reuters, obecne na spotkaniu.
W uchwale wskazano na naruszenie przez izraelski związek piłkarski dwóch postanowień statutu UEFA, a mianowicie niewdrożenie i nieegzekwowanie skutecznej polityki antyrasistowskiej oraz organizowanie klubów na okupowanych terytoriach palestyńskich bez zgody palestyńskiej federacji.
Głosowanie
Jak podaje portal irlandzkiego nadawcy publicznego (radio i telewizja) rte.ie, procedura została poddana pod głosowanie zgromadzenia ogólnego FAI na nadzwyczajnym walnym posiedzeniu, które odbyło się tuż przed dorocznym walnym zgromadzeniem w Dublinie.
Wniosek wymagał poparcia 50 procent delegatów FAI, aby został przyjęty. Większość uprawnionych osób opowiedziała za - 74 głosy. Siedmiu członków było przeciw, a dwóch się wstrzymało.
Stanowisko UEFY
Pod koniec września UEFA odroczyła planowane głosowanie w trybie pilnym w sprawie ewentualnego zawieszenia Izraela w rozgrywkach europejskich z powodu wojny w Strefie Gazy, po tym, jak prezydent USA Donald Trump przedstawił swój plan pokojowy dla regionu.
Wniosek ma również na celu wezwanie UEFA do opublikowania przejrzystych kryteriów zawieszania lub wykluczania federacji członkowskich.
as/PAP
