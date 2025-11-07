Przed reprezentacją Polski w piłce nożnej kolejne spotkania eliminacji do mistrzostw świata. Trener Jan Urban ogłosił listę piłkarzy powołanych na te spotkania.
Polacy 14 listopada zagrają z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie, a 17 listopada zmierzą się z Maltą na ich obiekcie.
Listę powołanych na zgrupowanie piłkarzy ogłoszono w mediach społecznościowych. Jak wynika z wpisu na portalu X autorstwa oficjalnego profilu Polskiego Związku Piłki Nożnej, następujący zawodnicy będą mieli szansę zagrać w najbliższych spotkaniach kadry narodowej.
Lista powołanych
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski, Kacper Tobiasz.
Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Kryspin Szcześniak, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski.
Pomocnicy: Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.
Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.
