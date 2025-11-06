Piłkarze Lecha Poznań przegrali na wyjeździe z hiszpańskim Rayo Vallecano 2:3 (2:0) w meczu trzeciej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski po trzech spotkaniach mają na koncie trzy punkty.
W następnym spotkaniu „Kolejorz” 27 listopada na własnym stadionie zmierzy się ze szwajcarskim FC Lausanne Sport.
olnk/PAP/X
